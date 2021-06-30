В Alfa Romeo усомнились в продлении контракта Райкконена

41-летний Кими Райкконен является старейшим и самым опытным пилотом Формулы 1. Контракт финна истекает в конце 2021 года и пока неизвестно, останется ли он в чемпионате.

Главный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар не уверен, что Кими захочет продолжать карьеру.

«Я не знаю, какие у него планы, и не могу говорить за него, – сказал Пухолар. – Сейчас у него нет проблем с мотивацией, он хорошо работает с командой, прошлую гонку провел отлично».

В этом сезоне Райкконен уступает своему напарнику Антонио Джовинацци в квалификациях со счетом 2:6. Пухолар рассказал, что на ближайшем этапе команда намерена помочь Кими в субботу за счет смены настроек:

«Мы обдумываем несколько идей по поводу настроек и шин. Команде очень помогает, когда обед машины выходят во второй сегмент. Для нас главное опережать в квалификации Williams, тогда в гонке все будет намного лучше».