В Alfa Romeo существенно увеличат бюджет

В 2022 году в Формуле 1 планируется ввести ограничение бюджета команд на отметке 140 миллионов долларов. Эта цифра не окончательна, так как не включает в себя расходы на зарплату пилотов, топ-менеджеров и может быть увеличена в случае превышения номинального числа этапов в году.

Сейчас топ-команды тратят в год более существенные суммы, при этом бюджеты аутсайдеров могут быть меньше. В частности, меньше средств тратила Alfa Romeo, однако со следующего года команда планирует увеличить свою бюджет.

«В прошлом бюджет нашей команды был существенно ниже планируемого потолка расходов, – цитирует главу команды Фредерика Вассера издание The Race. – В следующем сезоне он в него упрется.

За прошлые годы мы наняли дополнительно около 300 человек. Полностью обновили фабрику, так что теперь осталось только окончательно отладить команду. Однако в условиях соревнований никогда нельзя останавливаться на достигнутом.

Нам было непросто завлечь Боттаса, так как мы должны были обеспечить ему многолетнюю поддержку. Но это казалось важным, так как приход Боттаса – это хороший посыл для всех остальных в паддоке, в частности для потенциальных спонсоров и других гонщиков».

Вассер не сказал напрямую о том, откуда планируется брать дополнительное финансирование и каких спонсоров и пилотов планируется привлечь, но его слова могут обнадеживающе звучать для китайского гонщика Гуаньюя Чжоу. Ранее в СМИ сообщалось, что в случае замены Антонио Джовинацци на Чжоу спонсоры китайца готовы принести Alfa Romeo 30 миллионов евро в год.

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