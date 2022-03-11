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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

В Alfa Romeo смогли полностью избавиться от «козления»

На тестах в Барселоне швейцарская команда сильнее прочих страдала от вертикальных колебаний машины. Но к Бахрейну ситуация изменилась

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
В Alfa Romeo смогли полностью избавиться от «козления»
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Конструкторы Alfa Romeo пошли на рискованное решение при создании модели С42 к сезону 2022 года. Машина получила очень тонкое и легкое днище – это позволило уложиться в лимит минимального веса (что не получилось больше ни у кого в пелотоне), но сделало поведение новинки предельно разбалансированным.

Днище деформировалось под действием прижимной силы, из-за чего С42 страдала от нестабильности в поворотах и «козления» на прямых.

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Уже на «Каталунье» днище пробовали усиливать локальными вставками, а ко второй сессии в Бахрейне его переделали, добавив массы и прочности – благо, одновременно Ф1 подняла планку минимального веса. 

По словам Валттери Боттаса, принятые меры оказались действенными. 

«В Барселоне проблем было множество, но теперь они все в прошлом. И "козление" в их числе, – рассказал финн журналистам в пятницу, передав в середине дня машину напарнику Гуаньюю Чжоу. – Здесь у нас  близко не возникало сложностей с этим».

Он добавил: «Нельзя сказать, что сегодняшний день вообще прошел без проблем. Определенные неполадки возникли, причем не похожие на прежние – но ничего такого, что мы не смогли бы исправить. Жаль, что не получилось проехать больше кругов, но как минимум полтора дня мы отъездили неплохо».

Валттери потерял какое-то время по ходу дня, а затем остановился на трассе из-за утечки в гидравлической системе, успев в общей сложности проехать 25 кругов. 

«Мы планировали проводить длинные серии и изучать настройки, – рассказал финн. – Но примерно посередине утренней сессии возникли технические проблемы, стоившие нам большой потери времени. Удалось опробовать всего пару вариантов настроек. Попробуем теперь получить из этих данных максимум пользы».

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Дополнительная информация: Мэтт Кью

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