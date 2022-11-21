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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

В Alfa Romeo рассказали, как перехитрили Aston Martin в Абу-Даби

Даже уступая соперникам в скорости, швейцарская команда смогла спасти шестую строчку в Кубке конструкторов

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
В Alfa Romeo рассказали, как перехитрили Aston Martin в Абу-Даби
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Alfa Romeo удалось очень сильно начать нынешний сезон: в весенних Гран При новый лидер команды Валттери Боттас боролся с соперниками из Mercedes. Это позволило в какой-то момент подняться до пятой строчки в Кубке конструкторов, но затем коллектив из Хинвиля утвердился на шестой позиции – позади тройки главных фаворитов, а также Alpine c McLaren.

Однако затем расстановка сил в пелотоне стала меняться. Нехватка бюджета на доработки привела в тому, что после Монреаля Alfa Romeo почти не зарабатывала очков, зато соперники из Astin Martin стали быстро сокращать отставание. 

Поскольку каждая позиция в итоговой таблице приносит дополнительно $10-12 млн призовых, для Alfa было жизненно важно удержаться впереди. Перед финалом в Абу-Даби преимущество над Aston сократилось до пяти очков – и в команде решили пожертвовать собственной гонкой, чтобы максимально осложнить жизнь соперникам из Сильверстоуна. 

Боттас проехал очень долгий отрезок после старта, чтобы на старых шинах оказаться на пути Лэнса Стролла, который к тому времени уже провел первый пит-стоп. Сам финн не мог рассчитывать с такой тактикой на высокий результат, но отобрал у Стролла важные секунды. 

«Честно говоря, у нас в этот раз не было особенного темпа, – объяснил Валттери. – Так что моя тактика была защитной. Я старался как можно дольше поддерживать шины в рабочем состоянии, и когда сзади появились зеленые машины, мы начали с ними свою игру.  

В итоге я не заработал очков, хотя и был близок к ним. Но рад, что мы смогли добиться своего. Мы ждали, пока оба Aston поедут на пит-стопы и нагонят нас, чтобы в этот момент осложнить им жизнь».

Лэнс Стролл и Себастьян Феттель заработали в Абу-Даби очки за восьмое и десятое места, но их хватило только для того, чтобы сравняться с Alfa Romeo. В этом случае по правилам учитывается лучший результат в гонке – и пятое место Боттаса в Имоле обеспечило швейцарцам столь важную победу.

Гуаньюй Чжоу добавил, что в Alfa не только играли против Aston, но и старались своими действиями облегчить гонку McLaren и Alpine, чтобы их пилоты отобрали у AMR как можно больше очков. Это позволило Даниэлю Риккардо сохранить девятую позицию, несмотря на все попытки Феттеля выйти вперед на последних кругах.

«В этой гонке у нас была одна явная задача, – объяснил китайский пилот. – Если мы не можем опередить их на трассе, то должны пожертвовать своими позициями, обеспечив преимущество McLaren и Alpine.

Именно поэтому у меня был ранний пит-стоп, хотя шины еще совсем не были изношены. Так мы подтолкнули Стролла к ранней второй остановке и обеспечили соперникам простор для маневра. 

Думаю, очень важно, что мы добились своего. Это замечательное достижение, и я очень рад за команду. Валттери очень рисковал с тактикой, а я пытался сделать все возможное, чтобы реализовать наш план. 

В итоге мы завершили сезон с равным количеством очков, так что каждая мелочь могла стать решающей. И это очень поможет нам в следующем сезоне».

Боттас и Чжоу продолжат выступления за Alfa Romeo в 2023 году, после чего команда вернется к историческому имени Sauber. 

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