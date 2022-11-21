В Alfa Romeo рассказали, как перехитрили Aston Martin в Абу-Даби
Даже уступая соперникам в скорости, швейцарская команда смогла спасти шестую строчку в Кубке конструкторов
Alfa Romeo удалось очень сильно начать нынешний сезон: в весенних Гран При новый лидер команды Валттери Боттас боролся с соперниками из Mercedes. Это позволило в какой-то момент подняться до пятой строчки в Кубке конструкторов, но затем коллектив из Хинвиля утвердился на шестой позиции – позади тройки главных фаворитов, а также Alpine c McLaren.
Однако затем расстановка сил в пелотоне стала меняться. Нехватка бюджета на доработки привела в тому, что после Монреаля Alfa Romeo почти не зарабатывала очков, зато соперники из Astin Martin стали быстро сокращать отставание.
Поскольку каждая позиция в итоговой таблице приносит дополнительно $10-12 млн призовых, для Alfa было жизненно важно удержаться впереди. Перед финалом в Абу-Даби преимущество над Aston сократилось до пяти очков – и в команде решили пожертвовать собственной гонкой, чтобы максимально осложнить жизнь соперникам из Сильверстоуна.
Боттас проехал очень долгий отрезок после старта, чтобы на старых шинах оказаться на пути Лэнса Стролла, который к тому времени уже провел первый пит-стоп. Сам финн не мог рассчитывать с такой тактикой на высокий результат, но отобрал у Стролла важные секунды.
«Честно говоря, у нас в этот раз не было особенного темпа, – объяснил Валттери. – Так что моя тактика была защитной. Я старался как можно дольше поддерживать шины в рабочем состоянии, и когда сзади появились зеленые машины, мы начали с ними свою игру.
В итоге я не заработал очков, хотя и был близок к ним. Но рад, что мы смогли добиться своего. Мы ждали, пока оба Aston поедут на пит-стопы и нагонят нас, чтобы в этот момент осложнить им жизнь».
Лэнс Стролл и Себастьян Феттель заработали в Абу-Даби очки за восьмое и десятое места, но их хватило только для того, чтобы сравняться с Alfa Romeo. В этом случае по правилам учитывается лучший результат в гонке – и пятое место Боттаса в Имоле обеспечило швейцарцам столь важную победу.
Гуаньюй Чжоу добавил, что в Alfa не только играли против Aston, но и старались своими действиями облегчить гонку McLaren и Alpine, чтобы их пилоты отобрали у AMR как можно больше очков. Это позволило Даниэлю Риккардо сохранить девятую позицию, несмотря на все попытки Феттеля выйти вперед на последних кругах.
«В этой гонке у нас была одна явная задача, – объяснил китайский пилот. – Если мы не можем опередить их на трассе, то должны пожертвовать своими позициями, обеспечив преимущество McLaren и Alpine.
Именно поэтому у меня был ранний пит-стоп, хотя шины еще совсем не были изношены. Так мы подтолкнули Стролла к ранней второй остановке и обеспечили соперникам простор для маневра.
Думаю, очень важно, что мы добились своего. Это замечательное достижение, и я очень рад за команду. Валттери очень рисковал с тактикой, а я пытался сделать все возможное, чтобы реализовать наш план.
В итоге мы завершили сезон с равным количеством очков, так что каждая мелочь могла стать решающей. И это очень поможет нам в следующем сезоне».
Боттас и Чжоу продолжат выступления за Alfa Romeo в 2023 году, после чего команда вернется к историческому имени Sauber.
Ферстаппен обрадовался, что его не попросили придержать Леклера
«Не стану врать: я не в восторге». Сайнс подвел итоги сезона-22
Самое важное:
Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби
Россиянин показал во вторник на «Яс-Марине» третью скорость, лучшим стал Карлос Сайнс за рулем другой F1-75
Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил
Австралийский пилот рассказал, почему сделал непростой выбор и предпочел провести год без гонок
Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби
Во вторник Формула 1 официально завершит сезон-2022. На трассе «Яс-Марина» в один день состоятся тесты новичков и испытания шин Purelli
Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды
В конце ноября трансферный рынок Формулы 1 закрылся: стали известны все гонщики, который выйдут на старт в предстоящем чемпионате