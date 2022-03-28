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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу

Команда просто забыла предупредить механика о необходимости отстоять пятисекундный штраф

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В Alfa Romeo объяснили, за что судьи повторно наказали Чжоу
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В гонке Гран При Саудовской Аравии пилот Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй получил штраф в пять секунд за недобросовестный обгон Алекса Элбона.

«Судьи рассмотрели видеодоказательства и увидели, что Чжоу обошел Элбона благодаря очень позднему торможению в конце прямой, что вынудило его выехать за пределы трассы. Чжоу вернулся на трек и сохранил позицию впереди соперника. Тем самым он получил преимущество за счет выезда за линию.

Это преимущество не было нейтрализовано самим пилотом путем возврата им позиции», – говорится в сообщении дирекции гонки.

Чжоу должен был отстоять пять секунд перед плановым пит-стопом, однако команда не сделала этого. В ответ судьи наказали китайского пилота повторно, на сей раз проездом через пит-лейн.

«Проблема в недопонимании, – объяснил ошибку изданию RaceFans.com главный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар. – Парень, который стоит спереди болида на пит-стопе и поднимает нос машины домкратом, оказался не в курсе пятисекундного пенальти и сразу поднял машину».

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