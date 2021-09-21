За полгода до старта нового сезона Формулы 1 в составах команд осталась всего одна вакансия. В Alfa Romeo уже объявили, что место завершающего карьеру Кими Райкконена займет его соотечественник Валттери Боттас – а вот кто поедет вместе с ним, пока большой вопрос.

Считается, что фаворитом в споре за это место является китайский пилот Ф2 Гуанью Чжоу, но у того пока нет Суперлицензии. Также высоко котируются шансы Антонио Джовинацци, который выступает за команду с 2019 года.

Между тем, руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер рассказал, что допускает для себя и другие варианты, однако рассчитывает принять окончательное решение уже в ближайшее время.

«Я не хочу составлять никаких списков, – рассказал француз сетевому изданию RacingNews365. – Дело в том, что если кого-то забыть, это сразу окажется в центре внимания.

Но есть все лидеры Формулы 2, есть те гонщики, кто еще доступен на рынке Ф1 – и первый среди них Антонио».

Он добавил: «Мы примем решение в начале октября».

После возвращения в Ф1 Алекса Элбона, который в 2022-м поедет за Williams, в качестве претендента на место в Alfa Romeo часто упоминают чемпиона Формулы Е Ника де Вриса. Но контракт с голландцем, по мнению Вассера, маловероятен.

«История с де Врисом кажется мне сложной, – объяснил он. – Все из-за того, что у него крепкие связи с Mercedes.

Для нас намного проще было бы работать с кем-то, у кого есть контракт с Ferrari, а не с Mercedes. У нас давние связи с Ferrari, с ними мы все обсуждаем открыто. У нас никогда не было никаких проблем в работе с Антонио».

Прежде Ferrari определяла одного из пилотов Alfa Romeo, но с 2022 года Скудерия утратила это право, хотя и по-прежнему будет поставлять Alfa Romeo свои силовые установки.