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Формула 1 / Гран При Майами Новость

В Alfa Romeo назвали главную проблему Чжоу в Ф1

Главный гоночный инженер Чави Пухолар рассказал, в каком компоненте китайскому дебютанту Ф1 желательно прибавить в ближайшее время

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
В Alfa Romeo назвали главную проблему Чжоу в Ф1
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Гуаньюй Чжоу стал в 2022 году единственным новичком Формулы 1. Он заработал очки с первой попытки, финишировав десятым в Бахрейне, но с тех пор почти не привлекал к себе внимания. Пилот из Шанхая пока не дал повода говорить о себе серьезными авариями или громкими скандалами, но и выдающихся выступлений у него тоже не было. 

Он дважды финишировал 11-м и один раз 15-м, а в Майами сошел уже на первых кругах из-за поломки. Китаец явно не с силах угнаться за своим опытным напарником по Alfa Romeo Валттери Боттасом – но этого, разумеется, от него никто не ждет и не требует. 

«Думаю, его главной проблемой сейчас остаются квалификации, – рассказал в Майами главный инженер Alfa Чави Пухолар. – Он не лучшим образом проводит первый сегмент, из-за чего не всегда использует возможность пройти дальше».

Пока из пяти квалификаций Гуаньюй четырежды выходил во вторую часть субботней сессии, однако в Майами сделать этого ему не удалось. 

Пухолар продолжил: «У него есть потенциал как минимум для Q2, и он знает это. Если же говорить о гонках, то там он готов сражаться с любым соперником. Бойцовские качества у него на высоте.   

Мы уверены, что в этот раз он точно заработал бы очки, если бы не поломка. Гуаньюй в каждой гонке с кем-то сражается, кого-то обгоняет. Это не тот парень, который будет готовить атаку 15 кругов. Он просто видит первую же возможность – и сразу идет на обгон.

Его работа в гонках радует нас, так что в Барселоне, где у нас будут новинки, мы считаем обоих пилотов команды претендентами на очки».

На вопрос о причинах схода Чжоу во Флориде инженер уточнил: «На первом же круге мы увидели утечку воды. Попробовали пару вещей, чтобы справиться, но это был не тот случай. Пришлось остановить машину, чтобы не рисковать мотором».

После пяти Гран При Alfa Romeo занимает пятое место в Кубке конструкторов, Гуаньюй Чжоу идет 18-м в чемпионате пилотов. 

Дополнительная информация: Чарльз Брэдли

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