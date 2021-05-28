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Формула 1 Новости

В Alfa Romeo допустили замену Райкконена на дебютанта

Соавтор:
Роберто Кинкеро
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

А лидером команды сделают Джовинацци

В Alfa Romeo допустили замену Райкконена на дебютанта

Антонио Джовинацци проводит в Формуле 1 свой третий сезон. Итальянец выступает за Alfa Romeo в паре с самым опытным пилотом в истории чемпионата – Кими Райкконеном. Ранее Джовинацци признавался, что использует в качестве примера для подражания.

Однако по словам главы команды Фредерика Вассера, в последнее время ситуация изменилась. Джовинацци начал больше работать самостоятельно, что даст ему шанс стать лидером команды.

«Антонио дает хороший фидбэк, – сказал Вассер. – Пожалуй, в прошлом его проблемой была излишняя сосредоточенность на Кими. А концентрироваться надо на себе. Но за последние 12 месяцев с ним произошла большая перемена. Он сосредоточился на себе.

Это непросто. Ты очень часто используешь напарника за точку отсчета. А сейчас он начал показывать команде свою точку зрения. Это важно».

Вассер допустил партнерство Джовинацци с кем-то из молодых пилотов в ближайшем будущем: «В этом нет ничего невозможного, но пока рано говорить о пилотах на 2022 год. Антонио хорошо работает, но впереди еще 19 гонок или вроде того».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен , Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo

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