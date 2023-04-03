В Альберт-парке обломком машины ранило зрителя. Организаторы все объяснили

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FIA начала расследование в отношении устроителей Гран При Австралии после того, как «большая группа зрителей нарушила линии безопасности и оказалась на трассе в тот момент, когда гонка еще продолжалась» незадолго до финиша. Теперь компанию Australian Grand Prix Corporation (AGPC) едва ли ждут приятные последствия – вердикт предстоит вынести до 30 июня.

В понедельник утром глава AGPC Эндрю Уэстакотт объявил о своей предстоящей отставке – ее причиной кроме инцидента с болельщиками стал эпизод, в котором один из зрителей получил по ходу гонки травму руки.

Как оказалось, на 53-м круге, когда Кевин Магнуссен влетел в барьер во втором повороте и продолжил движение, довольно крупный карбоновый фрагмент его Haas стал причиной для неприятностей.

Пролетев около 20 метров, обломок рассек руку зрителю. Травма оказалась неопасной для жизни.

«Вышло так, что все случившееся видел один из наших инженеров, – рассказал Уэстакотт представителям СМИ. – Это был карбоновый фрагмент колесной ступицы, который пролетел по воздуху около 20 метров, ударился о землю, отскочил и рассек человеку руку.

Наши службы сразу же получили информацию о случившемся. Это был аномальный и единичный эпизод. Обломки почти никогда не разлетаются на 20 метров.

Защитные сетки по всему миру имеют одинаковую высоту, у нас они соответствуют нормам FIA.

Надеюсь, с тем парнем все будет хорошо. Это напоминание о том, что безопасность в Ф1 традиционно стоит во главе угла».

Зрители на трассе в момент погрузки AlphaTauri AT04 Ника де Вриса на эвакуатор Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Говоря о болельщиках, которые оказались на трассе, он добавил: «Для них контролируемый – я подчеркну это слово, контролируемый – выход на трассу является неотъемлемой частью Гран При.

Мы видим это в Монце, мы видим это здесь, мы видим это на самых разных трассах по всему миру.

К сожалению, на стартовой прямой в паре сотен метров от первого поворота произошел неконтролируемый выход людей на травяной газон, некоторые оказались и на асфальте.

Мы встретились с FIA прошедшей ночью. Судьи намерены произвести самое серьезное расследование, почему так вышло.

Мы каждый год открываем доступ после того, как проедут все машины. В этот раз явно имело место нарушение этих очень строгих протоколов. В причинах случившегося уже разбираются».

Также глава AGPC выразил надежду, что нарушение регламента не приведет к полному запрету для болельщиков выходить на трассу Альберт-парка в будущем.

Недавно организаторы Гран При Австралии продлили контракт с Ф1 до 2035 года.