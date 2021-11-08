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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

В Абу-Даби показали новую конфигурацию трассы: фото

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Декабрьская гонка Ф1 на «Яс-Марине» обещает стать более зрелищной после переделки трех связок поворотов

В Абу-Даби показали новую конфигурацию трассы: фото

Трасса на острове Яс часто становится объектом критики из-за того, что здесь очень сложно обгонять соперников. Классической иллюстрацией этого может служить знаменитый Гран При 2010 года, когда Фернандо Алонсо не сумел опередить Виталия Петрова – и уступил титул чемпиона мира Себастьяну Феттелю.

С этапу 2021 года, который пройдет 10-12 декабря, владельца автодрома серьезно реконструировали его, изменив конфигурацию нескольких участков. После этого длина круга сократилась с 5554 до 5280 метров. 

Главные переделки произошли в бывшей связке 11/12/13 поворотов, которая теперь стала одной плавной дугой и получила название Марса. Полотно там имеет профиль, и рассчетная скорость прохождения составляет 240 км/ч. 

Самый медленный седьмой поворот стал более быстрым, к тому же его ширина увеличена до 20 метров. Предшествовавшая ему прежде «эска» 5/6 использоваться больше не будет, потому машины будут приближаться в точке торможения на скорости около 300 км/ч.  

Третья переделка не столь наглядна: 17-й и 18-й повороты в районе отеля стали более быстрыми, чтобы пилотам было проще преследовать друг друга.

Старая версия трассы «Яс-Марина»

Старая версия трассы «Яс-Марина»

Саиф Аль-Ноайми, генеральный директор промоутерской компании Гран При Abu Dhabi Motorsports Management, заметил: «Это невероятный момент в истории "Яс-Марины". Это первое обновление трассы с момента ее постройки в 2009 году. 

За это время машины Ф1 стали совсем другими, потому мы решили не отставать от них и предложить новый опыт всем сериям, которые приезжают на нашу трассу».

Новую конфигурацию разрабатывало архитектурное бюро Mrk1 Consulting.

Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Поворот Марса
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Поворот Марса
1/6
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Поворот Марса
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Поворот Марса
2/6
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Секция у отеля
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Секция у отеля
3/6
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Секция у отеля
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Секция у отеля
4/6
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Северная шпилька
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Северная шпилька
5/6
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Северная шпилька
Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Северная шпилька
6/6
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