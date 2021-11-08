В Абу-Даби показали новую конфигурацию трассы: фото

Трасса на острове Яс часто становится объектом критики из-за того, что здесь очень сложно обгонять соперников. Классической иллюстрацией этого может служить знаменитый Гран При 2010 года, когда Фернандо Алонсо не сумел опередить Виталия Петрова – и уступил титул чемпиона мира Себастьяну Феттелю.

С этапу 2021 года, который пройдет 10-12 декабря, владельца автодрома серьезно реконструировали его, изменив конфигурацию нескольких участков. После этого длина круга сократилась с 5554 до 5280 метров.

Главные переделки произошли в бывшей связке 11/12/13 поворотов, которая теперь стала одной плавной дугой и получила название Марса. Полотно там имеет профиль, и рассчетная скорость прохождения составляет 240 км/ч.

Самый медленный седьмой поворот стал более быстрым, к тому же его ширина увеличена до 20 метров. Предшествовавшая ему прежде «эска» 5/6 использоваться больше не будет, потому машины будут приближаться в точке торможения на скорости около 300 км/ч.

Третья переделка не столь наглядна: 17-й и 18-й повороты в районе отеля стали более быстрыми, чтобы пилотам было проще преследовать друг друга.

Старая версия трассы «Яс-Марина»

Саиф Аль-Ноайми, генеральный директор промоутерской компании Гран При Abu Dhabi Motorsports Management, заметил: «Это невероятный момент в истории "Яс-Марины". Это первое обновление трассы с момента ее постройки в 2009 году.

За это время машины Ф1 стали совсем другими, потому мы решили не отставать от них и предложить новый опыт всем сериям, которые приезжают на нашу трассу».

Новую конфигурацию разрабатывало архитектурное бюро Mrk1 Consulting.

Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Поворот Марса 1 / 6 Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Поворот Марса 2 / 6 Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Секция у отеля 3 / 6 Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Секция у отеля 4 / 6 Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Северная шпилька 5 / 6 Новая конфигурация трассы в Абу-Даби. Северная шпилька 6 / 6