В 2022 году у пилотов появится две новые проблемы с шинами

С 2022 года Формула 1 переходит на новые шины с посадочным диаметром 18 дюймов вместо прежних 13. Кроме того, в чемпионате ограничивается использование колесных грелок. Вместе это приведет к двум новым проблемам, с которыми столкнутся гонщики, пишет издание Auto Motor und Sport.

Грелки планируется полностью запретить с 2024 года, что должно способствовать снижению расходов команд. Однако уже в 2022 году на них будут наложены ограничения. Так, греть дождевую и промежуточную резину будет запрещено. Для сликов количество грелок будет ограничено с 40 до 20 устройств на команду.

Кроме того, ограничат температуру. Так до сих пор передние шины разрешалось нагревать до 100 градусов по Цельсию, а задние – до 80 градусов. Теперь и те и другие нельзя будет превентивно прогревать выше чем до 70 градусов.

Проблема усугубляется увеличенным диаметром колес. Тормозные механизмы также увеличатся, однако теперь между ними и колесными дисками будут существенные существенные зазоры, и тепло от тормозов станет не так интенсивно передаваться колесу.

В итоге резина станет гораздо дольше прогреваться до рабочей температуры, и пилотам придется это учитывать на старте гонки.

Вторая проблема заключается в том, что из-за возросшей разницы температуры резины на старте и после ее прогрева будет существенно меняться давление – при нагреве воздух расширяется.

По оценкам представителя Pirelli в Формуле 1 Марио Изолы, после старта давление в шинах постепенно станет увеличиваться на 0,275 – 0,345 атмосферы. Это существенно отразится на поведении автомобилей и может приводить к смене баланса от избыточной к недостаточной поворачиваемости.