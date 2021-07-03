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Формула 1 Новости

В 2022 году моторы для Red Bull будут собирать в Японии

Автор:
, Редактор Ф1

В Honda назвали предстоящий сезон Формулы 1 переходным – даже покинув чемпионат, компания сохранит производство на своей базе в Сакуре

В 2022 году моторы для Red Bull будут собирать в Японии

После объявления Honda о прекращении программы в Ф1 команда Red Bull объявила, что будет самостоятельно производить силовые установки по наработкам бывших партнеров. Организаторы чемпионата пошли «Быкам» навстречу, объявив полный запрет на доработки после старта сезона-2022.

В Red Bull стали активно развивать инфраструктуру в Милтон-Кинсе и активно переманивать инженеров-мотористов у конкурентов, прежде всего у Mercedes.

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Между тем, полноценная работа нового подразделения начнется еще не скоро. Главный моторист Honda Тойохару Танабе подтвердил, что как минимум в следующем году двигатели для Ф1 продолжат производить на нынешней базе компании в японской Сакуре.  

«Да, Red Bull и Honda продолжают работу над проектом, а следующий год станет переходным, – объяснил технический директор Honda F1. – Я не вправе вдаваться в детали, но в целом подготовка к новому сезону складывается успешно. Мы все, включая меня самого, работаем с полной самоотдачей». 

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер добавил: «Сейчас мы согласовываем финальные детали. Понятно, что Red Bull будет делать все сама, но 2022-й действительно станет переходным.  

Так что мы прорабатывает с Honda план по продолжению сборки моторов в Сакуре в 2022-м и полного перехода на нашу новую базу с 2023-го».

Разумеется, этот план касается и силовых установок для команды AlphaTauri. 

Формула 1 перейдет на моторы следующего поколения с 2025 года. В обсуждении того, каким будет новый регламент, по приглашению чемпионата принимают участие представители Popsche и Audi. Считается, что одна из марок концерна VW может стать новым партнером Red Bull.

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