В 2021-м Alfa уделила доработке болида этого года 2 недели

К следующему сезону команды Формулы 1 разрабатывают машины в соответствии с радикально изменившимися техническими требованиями. Таким образом, каждому коллективу надо определиться, сколько ресурсов уделить новому болиду, а сколько – доработке использующегося в этом сезоне автомобиля (которая обычно продолжается в течение чуть ли не всего сезона).

Наиболее экстремальный вариант выбрала команда Haas. Ее представители еще до начала сезона заявили, что все силы бросят на создание машины для 2022 года. Казалось, что это решение выделило американский коллектив из общего ряда – однако постепенно выясняется, что некоторые другие команды из задних рядов пелотона выбрали похожий подход. В частности, в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport в этом признался руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер.

«Я думаю, что разница между нами и Haas невелика. Мы тоже с 1 января начали работы над новой машиной, и за это время уделили доработке нынешнего болида неделю или две. Сейчас работы с ним, по большому счету, закончены.

Думаю, сейчас вообще все занимаются именно новыми машинами. Я сильно удивлюсь, если какая-то другая команда привезет на одну из летних гонок большой пакет доработок. Но резервы для улучшения результатов в любом случае еще есть. Они заключаются в настройке машины, в понимании ее работы с шинами, в организации работы по ходу уик-энда».