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Формула 1 / Новость

В 2021 году в Ф1 введут штрафы за перерасход тормозов и выхлопных систем

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В 2021 году в Ф1 введут штрафы за перерасход тормозов и выхлопных систем
Автор:
, Редактор
1 нояб. 2019 г., 10:56

Количество деталей, которые пилоты могут использовать в течении года, вновь будет ограничено.

Спортивный регламент, принятый в Формуле 1 на 2021-й и последующие годы, вводит новые ограничения на использование компонентов гоночных машин.

До сих пор существовали ограничения на количество двигателей внутреннего сгорания, турбин, мотор-генераторов MGU-K и MGU-G, тяговых батарей и управляющей электроники. Теперь к ним прибавятся выхлопные системы и тормоза.

Так, на сезон предварительно будет положено восемь комплектов выхлопных систем на каждого гонщика. В случае, если на машину поставят девятую выхлопную систему, пилот получит штраф в виде потери 10 позиций на старте. За последующие замены он будет терять по пять позиций.

Число восемь не окончательное. Оно подлежит обсуждению в случае увеличения числа этапов в сезоне. Напомним, согласно новому регламенту количество гонок может быть увеличено до 25 против 21-й в этом году.

Количество тормозных систем будет ограничено по числу Гран При. За использование внеплановых тормозных дисков или колодок грозит штраф в виде потери трех позиций на старте при первом нарушении и двух при последующих.

Сами тормоза также претерпят изменения. В связи с увеличением диаметра колес с 13 до 18 дюймов, тормозные диски также вырастут в размере с 278 до 330 миллиметров. При этом их конструкция будет упрощена.

Количество вентиляционных отверстий сократится, а их диаметр будет увеличен. Кроме того, в Формуле 1 будет введен запрет на использование при изготовлении деталей уникальных материалов, которые не присутствуют в свободной продаже. Запрет станет действовать в том числе и на материалы для изготовления дисков и тормозных колодок.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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