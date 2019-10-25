В 2021 году права команд Ф1 при принятии решений ограничат

Регламент Формулы 1 на 2021 год, который должен быть принят до конца месяца, предусматривает существенное ограничение прав команд при принятии решений впоследствии, пишет немецкое издание Auto Motor und Sport. Это делается для того, чтобы в будущем перемены в чемпионате можно было проводить быстрее.

Предполагается, что все решения в будущем будут приниматься советом из 30 человек. Это 10 представителей FIA, 10 от организаторов чемпионата и 10 – от команд. При этом для перемены правил не позже 30 апреля того года, когда изменения должны вступить в силу, потребуется 25 голосов. А чтобы изменить что-то по ходу сезона после 30 апреля – 28 голосов.

Существующие правила запрещают менять регламент по ходу сезона без единогласного согласия всех команд. Таким образом, в будущем это ограничение будет снято. Более того, при единодушии FIA и Формулы 1, для изменения правил в будущем будет достаточно согласия только половины из 10 команд.

Ранее стало известно, что правилами 2021 года, вероятно, также будет и ограничено право вето, которое есть к команды Ferrari.