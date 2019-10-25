Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

В 2021 году права команд Ф1 при принятии решений ограничат

Поделились
Комментарии
В 2021 году права команд Ф1 при принятии решений ограничат
Автор:
, Редактор
25 окт. 2019 г., 19:12

Правило единогласия будет исключено из регламента чемпионата.

Регламент Формулы 1 на 2021 год, который должен быть принят до конца месяца, предусматривает существенное ограничение прав команд при принятии решений впоследствии, пишет немецкое издание Auto Motor und Sport. Это делается для того, чтобы в будущем перемены в чемпионате можно было проводить быстрее.

Предполагается, что все решения в будущем будут приниматься советом из 30 человек. Это 10 представителей FIA, 10 от организаторов чемпионата и 10 – от команд. При этом для перемены правил не позже 30 апреля того года, когда изменения должны вступить в силу, потребуется 25 голосов. А чтобы изменить что-то по ходу сезона после 30 апреля – 28 голосов.

Существующие правила запрещают менять регламент по ходу сезона без единогласного согласия всех команд. Таким образом, в будущем это ограничение будет снято. Более того, при единодушии FIA и Формулы 1, для изменения правил в будущем будет достаточно согласия только половины из 10 команд.

Ранее стало известно, что правилами 2021 года, вероятно, также будет и ограничено право вето, которое есть к команды Ferrari.

Читайте также:

Следующая новость
Онлайн. Гран При Мексики: вторая тренировка

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Мексики: вторая тренировка

Следующая новость

Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину

Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

5
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.