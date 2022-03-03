В 2021 году Мазепин грозил оставить Haas без денег

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11 марта выходит четвертый сезон сериала компании Netflix под названием Drive To Survive, который посвящен событиям из мира Формулы 1 2021 года.

И в начале марта некоторые журналисты смогли посетить предпоказ многосерийного фильма – как оказалось, в одном из эпизодов разбирается конфликт, возникший между семьей Мазепиных и Haas. Тогда, в первой половине сезона чемпионата, в распоряжении у россиянина было отличное от Мика Шумахера шасси: оно оказалось более тяжелым по весу.

«Это одна и та же машина», – в то время отмечал босс команды Гюнтер Штайнер. Однако семью Мазепиных Штайнеру убедить не удалось.

Во время Гран При Испании в разговоре с советником команды Йеспером Карлсеном отец Никиты – Дмитрий – и по совместительству владелец ключевого пакета акций титульного спонсора команды предупредил Haas, что так продолжаться не должно. «С деньгами будут большие проблемы, – приводит слова Мазепина-старшего издание RaceFans. – И они будут решать, что делать, потому что мы не будем больше подталкивать их что-то пробовать. Мы уже попробовали на трех гонках – и если мы уберем логотип “Уралкалия”, то прекратим гоняться. Поменяйте машины. Все знают, что у кого-то есть преимущество».

Карлсен сообщил Штайнеру, что Мазепин «направит официальное письмо» об «уходе» из Ф1, поскольку «думает, что между машинами есть разница».

Начиная с этапа в Бельгии, через три месяца после уик-энда в Испании, Мазепину дали новое шасси. В какой-то момент Штайнер также подтвердил, что одно из шасси и вправду было тяжелее другого: однако заверил, что машины ротировались между пилотами.

Никита ездил на этой машины практически по ходу всей второй половины сезона, вплоть до Гран При Катара: тогда во время одной из тренировок на автодроме «Лосаиль» россиянин повредил шасси, и восстановить его до конца сезона так и не успели.