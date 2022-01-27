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Формула 1 Новости

В 2020 году Вольф подумывал уйти из Ф1. Дело в психике

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, редактор

Тогда у Тото заканчивался контракт с Mercedes, и он даже начал сомневаться, стоит ли ему оставаться в чемпионате

В 2020 году Вольф подумывал уйти из Ф1. Дело в психике
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Тото Вольф руководит Mercedes с 2013 года: за все это время команда восемь раз становилась первой в Кубке конструкторов, ни разу не проиграв с начала гибридной эры.

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Несмотря на такой успех, на определенном этапе карьеры Вольф сомневался в своих силах. В интервью изданию Frankfurter Allgemeine австриец рассказал, что 2020-й оказался одним из самых сложных годов для него в отношении ментального здоровья. «Тогда у меня были очень трудные десять месяцев – в том числе и психологически. Я отдавал всего себя на протяжении восьми лет, и к тому моменту я почувствовал выгорание.

К тому же, тогда у меня заканчивался контракт с Mercedes и я мог продать свои акции. Все это привело к внутреннему конфликту: хочу ли я остаться в Ф1? Могу ли я все еще внести свой вклад? Или кто-то другой сделает эту работу лучше?

Я провел практически целый год, думая об этом, хотя фраза “думать об этом” несет скорее позитивное значение. Это был этап саморефлексии, в том числе и из-за давления, которое я чувствовал. В конце концов, я выбрал Mercedes и Ф1. Здесь я нашел свое место».

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