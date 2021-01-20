В 2020 году гонщики Ф1 722 раза нарушили границы трассы

Сезон-2020 в Формуле 1 получился необычным по многим параметрам. Три трассы принимали сразу по два Гран При, чемпионат начался лишь в июле, и состоял из множества строенных этапов. Командам и пилотам пришлось соблюдать новые антикоронавирусные правила, а победы и подиумы зачастую доставались неожиданным кандидатам.

Еще одним важным изменением стало сокращение числа нарушений. За весь сезон пилоты заработали всего 27 временных штрафов и 12 наказаний на стартовой решетке. А самым частым нарушением стал выезд за пределы трассы – его гонщики допустили 722 раза.

Большая часть таких нарушений пришлась на Гран При Португалии, там пилоты выехали за границы трассы 194 раза. В Стамбуле таких нарушений было 93, а в Имоле – 83, сообщает Auto Motor und Sport.

Денежных штрафов за сезон было выписано 18 на общую сумму 58,2 тысячи евро. Это более, чем в два раза меньше, чем было собрано в сезоне-2019 – 124,4 тысячи евро.