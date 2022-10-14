В 2012 году Йос Ферстаппен бросил Макса на заправке. Вот за что

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Йос Ферстаппен мог бы остаться в истории Формулы 1 как один из череды пилотов, так и не добившихся существенных успехов, если бы не одно его достижение. Голландец сумел воспитать сына Макса одним из сильнейших гонщиков нынешнего поколения.

После того, как в минувший уик-энд Макс завоевал второй титул чемпиона Формулы 1, отца и сына пригласили в официальный подкаст Red Bull. Среди прочего там всплыла история о том, как Йос Ферстаппен выгнал Макса из машины на заправке посреди автострады, а сам уехал.

«Если не ошибаюсь, это было в 2012 году, этап чемпионата мира [по картингу], – рассказал Макс. – Это был чуть ли не самый простой уик-энд в моей карьере, так как я был гораздо быстрее соперников.

В первой гонке уик-энда, из-за поломки в полуфиналах я стартовал 10-м, но уже на втором круге был лидером и одержал уверенную победу. Во второй гонке я стартовал с поула. На той трассе, однако, был очень велик эффект от слип-стрима. И мой соперник воспользовался этим и смог меня обойти.

Я тут же контратаковал, так как видел, что я быстрее и хотел контролировать гонку с первого места. И это было глупо. Я полез вперед в быстром повороте, где он меня не видел, и мы столкнулись.

Я проиграл титул. Конечно я был очень расстроен, но мой отец расстроился еще больше, так как именно на этот чемпионат он потратил очень много своих сил. Я пытался поговорить с ним по пути домой, он отказывался говорить, я настаивал, и в итоге он просто выставил меня из машины на заправке и уехал».

Йос Ферстаппен так описал эту историю.

«Не то, чтобы я бросил сына в 2000 километрах от дома, – сказал голландец. – Я знал, что его мама едет следом и сможет его подобрать. Просто мне казалось, что Макс, видя свое превосходство над соперниками, чувствовал себя слишком расслабленно в тот уик-энд. Я хотел дать ему понять, что не все дается так просто. И чтобы он подумал над своим поведением».

Чуть позже сам Йос Ферстаппен вернулся и забрал сына, но продолжал с ним не разговаривать еще несколько дней. В следующем, 2013 году Макс Ферстаппен стал самым молодым чемпионом мира по картингу класса KZ в истории.