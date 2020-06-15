Кубица до сих пор жалеет о решении BMW 12 лет назад

Сезон-2008 был лучшим в карьере Роберта Кубицы. За первые семь этапов поляк ни разу не финишировал ниже четвертого места, а после победы в Канаде возглавил турнирную таблицу.

Кубица боролся за лидерство в чемпионате до середины сезона. Но затем BMW решила отказаться от доработки болида, чтобы сосредоточиться на машине 2009 года. В результате Кубица стал отставать от конкурентов из McLaren и Ferrari.

Во второй половине сезона Кубица завоевал всего три подиума и завершил чемпионат четвертым, отстав от обладателя титула Льюиса Хэмилтона на 23 очка. Кубица считает, что решение BMW стало ошибкой. Тем более, что разработанная тогда командой система KERS оказалась неработоспособной и в конце 2009 года бренд покинул Формулу 1.

«Мое мнение не изменилось за 12 лет, ведь эта ситуация касалась меня, и я чувствовал, что это может быть нашим единственным шансом завоевать титул, – говорит Кубица. – У нас была не самая быстрая машина, это факт. Обычно чемпионат выигрывает самая быстрая машина, но не всегда. Но по каким-то причинам, из-за ошибок соперников и нашей успешной работы в начале сезона, мы оказались в лидерах чемпионата.

Свои шансы надо использовать, ведь никогда не знаешь, когда появится новая возможность. Через 10 лет после того случая я встречался с механиками, с которыми работал тогда, и они были со мной согласны. Они тоже жалели, ведь в итоге второго шанса судьба нам не дала».

Роберт Кубица на подиуме Гран При Японии-2008

Математические шансы на титул Кубица сохранял до 16-й гонки сезона, но после второго места на Гран При Японии окончательно выбыл из борьбы.

«Тогда ни у кого не получалось доминировать, – вспоминает поляк. – На некоторых трассах Ferrari и McLaren были сильнее других, но у них были технические проблемы и ошибки. Поэтому я смог выйти в лидеры и продержаться в борьбе за титул так долго, не имея быстрейшей машины.

Я помню, как в Японии стал шестым в квалификации, а мой напарник Хайдфельд был 16-м. По скорости мы чудовищно отставали. Но я стал лидером на первом круге, а на финише был вторым. А если бы нам поставили детали, которые мы тестировали за три месяца до той гонки, мы бы ее выиграли.

Я все еще сожалею, что все так вышло. Но также считаю, что мне повезло, ведь многие талантливые пилоты даже не бывали в таких ситуациях».