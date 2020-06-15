Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Кубица до сих пор жалеет о решении BMW 12 лет назад

Поделились
Комментарии
Кубица до сих пор жалеет о решении BMW 12 лет назад
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Стюарт Кодлинг, Writer
15 июн. 2020 г., 17:10

Поляк вспомнил, как решение немецкой марки остановить работы с машиной изменило его карьеру

Сезон-2008 был лучшим в карьере Роберта Кубицы. За первые семь этапов поляк ни разу не финишировал ниже четвертого места, а после победы в Канаде возглавил турнирную таблицу. 

Кубица боролся за лидерство в чемпионате до середины сезона. Но затем BMW решила отказаться от доработки болида, чтобы сосредоточиться на машине 2009 года. В результате Кубица стал отставать от конкурентов из McLaren и Ferrari.

Во второй половине сезона Кубица завоевал всего три подиума и завершил чемпионат четвертым, отстав от обладателя титула Льюиса Хэмилтона на 23 очка. Кубица считает, что  решение BMW стало ошибкой. Тем более, что разработанная тогда командой система KERS оказалась неработоспособной и в конце 2009 года бренд покинул Формулу 1.

«Мое мнение не изменилось за 12 лет, ведь эта ситуация касалась меня, и я чувствовал, что это может быть нашим единственным шансом завоевать титул, – говорит Кубица. – У нас была не самая быстрая машина, это факт. Обычно чемпионат выигрывает самая быстрая машина, но не всегда. Но по каким-то причинам, из-за ошибок соперников и нашей успешной работы в начале сезона, мы оказались в лидерах чемпионата.

Свои шансы надо использовать, ведь никогда не знаешь, когда появится новая возможность. Через 10 лет после того случая я встречался с механиками, с которыми работал тогда, и они были со мной согласны. Они тоже жалели, ведь в итоге второго шанса судьба нам не дала».

Роберт Кубица на подиуме Гран При Японии-2008

Роберт Кубица на подиуме Гран При Японии-2008

Математические шансы на титул Кубица сохранял до 16-й гонки сезона, но после второго места на Гран При Японии окончательно выбыл из борьбы.

«Тогда ни у кого не получалось доминировать, – вспоминает поляк. – На некоторых трассах Ferrari и McLaren были сильнее других, но у них были технические проблемы и ошибки. Поэтому я смог выйти в лидеры и продержаться в борьбе за титул так долго, не имея быстрейшей машины.

Я помню, как в Японии стал шестым в квалификации, а мой напарник Хайдфельд был 16-м. По скорости мы чудовищно отставали. Но я стал лидером на первом круге, а на финише был вторым. А если бы нам поставили детали, которые мы тестировали за три месяца до той гонки, мы бы ее выиграли.

Я все еще сожалею, что все так вышло. Но также считаю, что мне повезло, ведь многие талантливые пилоты даже не бывали в таких ситуациях».

Читайте также:

Следующая новость
Mercedes объявила об уходе главного моториста

Предыдущая новость

Mercedes объявила об уходе главного моториста
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Они должны были стать чемпионами. 9 лучших гонщиков Формулы 1 без титула

2
Формула 1

Mercedes объявила об уходе главного моториста

3
Формула 1

Кубица до сих пор жалеет о решении BMW 12 лет назад

4
Формула 1

Источник: За четыре месяца Ferrari стала быстрее на три десятых

5
Формула 1

Рейтинг пилотов F1 2020: Феттель выше Леклера, Квят – десятый

Последние видео

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Самое важное:

Кубица до сих пор жалеет о решении BMW 12 лет назад
Формула 1

Кубица до сих пор жалеет о решении BMW 12 лет назад

Mercedes объявила об уходе главного моториста
Формула 1

Mercedes объявила об уходе главного моториста

Ферстаппен купил Ferrari как у Ибрагимовича
Формула 1

Ферстаппен купил Ferrari как у Ибрагимовича

Источник: За четыре месяца Ferrari стала быстрее на три десятых
Формула 1

Источник: За четыре месяца Ferrari стала быстрее на три десятых

Мэнселл: Пилоты Ф1 выходят из болидов как из салона красоты
Формула 1

Мэнселл: Пилоты Ф1 выходят из болидов как из салона красоты

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.