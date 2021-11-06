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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Уже 4-й пилот стартует с конца решетки в Мексике из-за штрафа

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Всего оштрафованных на старте стало пятеро

Уже 4-й пилот стартует с конца решетки в Мексике из-за штрафа

Пилоты Формулы 1 продолжают получать штрафы за то, что не вписываются в лимит на силовые установки. За сезон каждый пилот может без наказания использовать только три двигателя, но почти ни у кого это не получается. 

На Гран При Мексики пилотов с лишними силовыми установками набралось уже четверо. Последним из них стал гонщик Alpine Эстебан Окон. Команда подтвердила, что француз получит обновление всех компонентов. Ранее он уже израсходовал отведенный на сезон лимит, а значит, будет вынужден стартовать из хвоста решетки.

Ранее в Мехико подобные штрафы получили Ландо Норрис из McLaren, Лэнс Стролл из Aston Martin и Юки Цунода из AlphaTauri. Джордж Расселл из Williams потеряет на старте пять позиций за замену силовой установки.

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