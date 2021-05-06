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Формула 1 Новости

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

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Босс Скудерии рассказал, что команда улучшила, что не смогла, и нужна ли ей помощь FIA

Уязвимость Ferrari, проблемы с прогрессом и выравнивание моторов. Интервью Бинотто

В прошлом году Ferrari провела свой худший сезон за 40 лет. После шестого места в прошлогоднем Кубке конструкторов, в новом чемпионате команда смотрится ощутимо лучше. 

Хотя за три гонки Ferrari еще не поднималась выше четвертого места, сейчас она ведет борьбу с McLaren за третью строчку в Кубке конструкторов. Босс Скудерии Маттиа Бинотто рассказал об основных улучшениях, достигнутых в межсезонье.

«Важно, что мы снова можем полагаться на свои данные, корреляция между трассой и симулятором вновь заработала, – сказал Бинотто. – Мы хорошо поработали над своими слабостями в прошлом году, особенно над высоким лобовым сопротивлением, мощностью мотора, стабильностью и общей прижимной силой. Пока я всем доволен: мы выполняем программу, назначенную на первую часть сезона».

В то же время, Бинотто отметил обилие недостатков, которые есть у машины SF21: «Нам все еще не хватает мощности мотора, хотя мы и добились большого прогресса. Это делает нас уязвимыми в прямых сражениях во время гонки.

Аэродинамика стала значительно лучше, но она еще не уровня двух топ-команд. Надеяться на большее и нельзя было, учитывая ограничения разработки в различных зонах болида.

В плане мотора ограничения тоже есть, и они даже значительнее. Да и разработка двигателя занимает больше времени, чем шасси. Но учитывая ограничения, мы сработали хорошо».

Со следующего сезона доработка силовых установок в Формуле 1 будет заморожена на три года. Правила предполагают возможность искусственного выравнивания всех производителей по мощности, при котором ни один мотор не будет проигрывать другому более двух десятых секунды на круге. 

Но хотя Бинотто считает Ferrari отстающей по мощности, запрашивать выравнивание он не намерен: «Разница между моторами сейчас не так велика, чтобы выравнивать их. Просить о выравнивании незачем, ведь наша цель не в том, проигрывать не более двух десятых. Мы хотим быть лучшими. А для этого надо сделать большой шаг вперед в 2022-м».

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Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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