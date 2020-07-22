По итогам трех первых гонок нового сезона Формулы 1 Ferrari занимает пятое место в Кубке конструкторов. В квалификациях ее пилоты ни разу не поднимались выше пятого места, а по итогам гонок лучшим результатом стал единственный подиум Шарля Леклера.

Причиной столь неудачных выступлений называют машину SF1000, которая не в силах угнаться за Mercedes, а также структуру руководства командой, в которой у Маттиа Бинотто нет собственного штаба.

Подводя итоги июльских Гран При, глава команды признал необходимость перемен. «Я уверен в тех людях, что работают в Gestione Sportiva (гоночном отделении компании Ferrari – прим.ред.), – цитирует Бинотто пресс-служба команды. – Мы запустили долгосрочные процессы, которые должны вновь привести нас к победам.

На это потребуется время, но вся компания разделяет и поддерживает наш подход. Именно поэтому у меня вызывает недоумение те публикации, которые приходится читать. Вы точно не получите прибавки в скорости, если станете увольнять сотрудников».

Бинотто добавил, что команда не собирается отказываться от борьбы в 2020 году и собирается разобраться с машиной, чтобы сделать ее более предсказуемой для пилотов и инженеров.

«После трех гонок надо признать, что наша форма оказалась хуже ожиданий, и тут нужны незамедлительные действия, – сказал он. – Предстоит пересмотреть весь проект машины, принимая во внимания те ограничения, которые накладывает действующий регламент.

Я прекрасно понимаю, что в Формуле 1 не бывает волшебных преображений. Но мы должны активизировать усилия. чтобы изменить положение вещей как в краткосрочной. так и в долгосрочной перспективе».

Глава Скудерии добавил, что для реализации столь амбициозных планов в любом случае будут необходимы перестановки в структуре руководства.

«Также необходимо взглянуть на нашу организацию, – объяснил Бинотто. – улучшить и укрепить рабочие методы в самых необходимых вопросах. Но прежде следует разобраться, что привело к возникновению такой ситуации».

Ландо Норрис, McLaren MCL35, и Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Еще на «Хунгароринге» после завершения гонки, в которой его пилоты не имели возможности бороться в группе лидеров, Маттиа уже поднимал вопрос перестановок в Маранелло.

«Думаю, уже [на тестах] в Барселоне мы были недостаточно быстры, но все же не ожидали, что все окажется настолько сложно, – признался итальянец. – Позади три гонки, теперь у нас есть пара недель до Сильверстоуна. И нам важно рассмотреть все аспекты машины и организации, чтобы их улучшить».

Он добавил: «Новинки, которые мы привезли в Австрию, показали улучшение корреляции между аэродинамической трубой и трассой. Хотя бы с этим мы разобрались. Но скорости по-прежнему недостаточно. Нам не хватает ее на прямых, нам не хватает ее в поворотах. Все просто: машину нужно улучшать в каждом из компонентов».

По словам руководителя Скудерии, возможности прогресса в значительной степени лимитированы теми ограничениями, которые предусмотрены в регламенте на 2020-21 годы.

«У нас нет полной свободы действий, что существенно осложняет работу, – признал он. – Только поняв, почему мы настолько медленные, мы сможем оценить, в какой степени реально сократить отставание.

Пока говорить об этом слишком рано. Пока мы сконцентрированы на том, чтобы разобраться с машиной и найти точки, где легче всего добиться прогресса. Сколько времени это займет? Пока у меня нет ответа».