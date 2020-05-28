Уволенный из Ferrari инженер получил повышение в Mercedes

Инженер Джакомо Тортора был уволен из Ferrari в мае прошлого года после восьми лет работы в команде. Тортора отвечал в Скудерии за работу с симулятором, руководство команды, разбирая причины своих весенних неудач, сочло одной из них недостаточную корреляцию между результатами болида в симуляторе и на трассе.

Однако Тортора сумел найти новую работу раньше, чем закончился срок его отстранения от работы в Ф1. И при этом инженер получил повышение. По правилам, он не может работать на другие команды до 1 июля нынешнего года. Как только этот срок истечет, Тортора выйдет на работу в Mercedes, где займет пост заместителя главного проектировщика Джона Оуэна.

Тортора перешел в Merceces по протекции технического директора команды Джеймса Эллисона, который сам ранее работал в Маранелло. Ранее из Ferrari в Mercedes также переходили Альдо Коста и Лоренцо Сасси.