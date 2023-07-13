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Уволенного Де Вриса заметили в компании босса команды Ф1

Спустя всего сутки после объявления AlphaTauri о досрочном прекращении контракта Ник попался на глаза болельщикам за столиком кафе в Монако. Напротив него сидел Тото Вольф

Александр Кабановский
Автор:
Ник де Врис, Scuderia AlphaTauri

Кадр де Вриса со своим бывшим боссом опубликовал один из пользователей Reddit. До того, как начать выступления за AlphaTauri, голландец долгое время защищал в гонках цвета штутгартского бренда – именно за рулем Mercedes он стал чемпионом мира в Формуле Е, именно ему команда Ф1 доверяла «юниорские пятницы» в прошлом сезоне.

В данном случае встречу с гоночным боссом Mercedes следует рассматривать именно в этом контексте – понятно, что де Врис после досрочного увольнения из AlphaTauri ни в каком качестве не может претендовать на программу бренда в Ф1, где у Вольфа сейчас и так кроме двух основных пилотов есть запасной Мик Шумахер, которому нужно отыскать место.

Однако Нику наверняка будет полезет совет бывшего босса по поводу того, каким образом сейчас можно продолжить карьеру и не разрушить последние крохи прежней репутации. 

Острословы уже предположили, что все это время де Врис по заданию Тото вызнавал секреты Red Bull и саботировал работу в Фаэнце, а в кафе отчитывается о результатах этой деятельности.   

Однако в действительности 28-летнему пилоту сейчас не до шуток. Онлайн-издание The Race поделилось инсайдом, что наиболее вероятным выглядит возвращение голландца в Формулу Е, где сейчас как раз заканчивается очередной сезон.  

Упоминается, что проще всего ему будет найти место в Nissan или Maserati. За вторую из этих команд он планировал выступать в 2023 году, пока не получил приглашения от доктора Марко. А в первой сейчас есть вакансия после ухода Нормана Нато.

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Детали: как звонок Хорнера привел к увольнению де Вриса
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Александр Кабановский
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Детали: как звонок Хорнера привел к увольнению де Вриса

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