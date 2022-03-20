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За несколько минут до конца гонки в Бахрейне казалось, что Макс Ферстаппен все-таки сможет финишировать на второй позиции, несмотря на возникшие с машиной проблемы. Однако за три круга до финиша болид Ферстаппена окончательно дал сбой, и действующему чемпиону пришлось сойти.

Благодаря этому шедший за ним Карлос Сайнс вышел на второе место и подарил Ferrari долгожданный дубль, завершив заезд позади своего напарника-победителя Шарля Леклера, – последний раз пилоты Скудерии становились первым и вторым по итогам гонки в Сингапуре в 2019 году.

«Поздравляю Шарля и Ferrari: наша команда определенно вернулась, – рассказал Сайнс после финиша. – Не буду врать, для меня это был непростой уик-энд, и сегодня у меня тоже не было особого темпа. Так что будет, над чем поработать в ближайшие несколько дней.

На рестарте у меня был хороший шанс обойти Макса, но он отлично защищался. Однако потом я увидел мигающие огни на его машине и решил, что это мой шанс, – и пошел на обгон. Максу очень не повезло: я считаю, что он заслужил это второе место. Но вышло, как вышло, и Ferrari смогла финишировать дублем».

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