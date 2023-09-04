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«Утереться и ждать Сингапура». Хюлькенберг раскритиковал Haas

Немецкий пилот после этапа в Монце адресовал своей команде не самые приятные слова

Александр Кабановский
Автор:
Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team

Гонщики Haas не только завершили Гран При Италии самыми последними, но и стали единственными, кто проиграл победившему Максу Ферстаппену больше круга.

Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, субботняя квалификация еще позволила Нико Хюлькенбергу с Кевином Магнуссеном бороться с соперниками по средней группе пелотона, но в гонке износ шин не оставил им никаких шансов.

«Мы смотримся по-настоящему скверно на фоне конкурентов, – признался Хюлькенберг в интервью Sky Германия. – Как только шины перестают быть новыми, у нас остается одна дорога – в самый хвост пелотона». 

Но дело, по мнению 35-летнего пилота, не только в этом.

«Наша команда стала единственной, у кого в Монце не было вообще никаких обновлений, – объяснил Нико. – Мы даже не подрезали кромку у тех крыльев, которые подготовили для Зандфорта. 

Когда ты делаешь так мало, не приходится рассчитывать на многое. Честно говоря, мы не просто не в силах претендовать на очки, но и невероятно далеки от этого. Все происходящее очень досадно и огорчительно». 

Гонщик продолжил: «Теперь нам остается лишь утереться и ждать две недели до трассы [в Сингапуре], которая, надеюсь, подойдет нам хоть намного лучше. Да и то, разница едва ли окажется радикальной». 

Кевин Магнуссен, в отличие от напарника, постарался отыскать хоть какой-то позитив: «Это просто парадокс – у нас одна из самых слабых машин, при этом организация работы в команде – одна из лучших, что я видел. Мы можем добиваться большего и обязательно сделаем это.

Сейчас нам необходимо немножко терпения. Важно давать обратную связь по машине, но в то же время оставаться в согласии с командой и сохранять уверенность в ней».

После 14 этапов сезона Haas занимает девятую строчку в Кубке конструкторов, опережая лишь AlphaTauri.

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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