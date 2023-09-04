«Утереться и ждать Сингапура». Хюлькенберг раскритиковал Haas
Немецкий пилот после этапа в Монце адресовал своей команде не самые приятные слова
Гонщики Haas не только завершили Гран При Италии самыми последними, но и стали единственными, кто проиграл победившему Максу Ферстаппену больше круга.
Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, субботняя квалификация еще позволила Нико Хюлькенбергу с Кевином Магнуссеном бороться с соперниками по средней группе пелотона, но в гонке износ шин не оставил им никаких шансов.
«Мы смотримся по-настоящему скверно на фоне конкурентов, – признался Хюлькенберг в интервью Sky Германия. – Как только шины перестают быть новыми, у нас остается одна дорога – в самый хвост пелотона».
Но дело, по мнению 35-летнего пилота, не только в этом.
«Наша команда стала единственной, у кого в Монце не было вообще никаких обновлений, – объяснил Нико. – Мы даже не подрезали кромку у тех крыльев, которые подготовили для Зандфорта.
Когда ты делаешь так мало, не приходится рассчитывать на многое. Честно говоря, мы не просто не в силах претендовать на очки, но и невероятно далеки от этого. Все происходящее очень досадно и огорчительно».
Гонщик продолжил: «Теперь нам остается лишь утереться и ждать две недели до трассы [в Сингапуре], которая, надеюсь, подойдет нам хоть намного лучше. Да и то, разница едва ли окажется радикальной».
Кевин Магнуссен, в отличие от напарника, постарался отыскать хоть какой-то позитив: «Это просто парадокс – у нас одна из самых слабых машин, при этом организация работы в команде – одна из лучших, что я видел. Мы можем добиваться большего и обязательно сделаем это.
Сейчас нам необходимо немножко терпения. Важно давать обратную связь по машине, но в то же время оставаться в согласии с командой и сохранять уверенность в ней».
После 14 этапов сезона Haas занимает девятую строчку в Кубке конструкторов, опережая лишь AlphaTauri.
Итальянский триколор над машиной Нико Хюлькенберга, Haas VF-23, на стартовом поле
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии
Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Италии
Стартовая решетка Гран При Италии Стартовая решетка Гран При Италии
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее
Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее
Самое важное:
«Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера
«Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера «Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера
Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP
Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP Слухи: Марк Маркес всерьез задумался о расставании с Honda в MotoGP
Что мировые СМИ написали о Гран При Италии
Что мировые СМИ написали о Гран При Италии Что мировые СМИ написали о Гран При Италии
«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед
«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед «Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.