Утечка: стали известны первые детали отчета FIA по Абу-Даби

Даже спустя полтора месяца после клетчатого флага невероятный поединок Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на «Яс-Марине» продолжает оставаться одной из главных тем для поклонников Формулы 1. Первые эмоции улеглись, и теперь все ожидают, чем завершится эта история.

Льюис Хэмилтон продолжает затворничество, никак не комментируя свое участие в сезоне-2022, а FIA пообещала 18 марта опубликовать отчет, который подвел бы черту под декабрьским Гран При.

В команде Mercedes отказались оспаривать итоги решающей гонки только на том условии, что федерация изменит порядок судейства в Ф1. И нет сомнений, что в отчете не обойдется без оценки действий руководителя гонок Майкла Маси.

Нашим коллегам из немецкой редакции Motorsport.com стали известны некоторые детали будущего документа. В нем сказано, что действия австралийца по ходу всего сезона привели к тому, что «он утратил доверие команд и гонщиков».

Там же говорится: «Действия судей при оценке эпизода с участием Ферстаппена и Хэмилтона в четвертом повороте на Гран При Бразилии оставили некоторых пилотов в недоумении по поводу того, что позволительно в борьбе на трассе, а что нет.

То, как осуществлялось руководство гонкой в Саудовской Аравии, привело к серьезной порции критики».

Эти утечки позволяют заключить, что судьба Маси еще далека от определенности. Можно заключить, что сохранить прежние полномочия в полном объеме ему едва ли удастся. В лучшем случае австралийцу придется как передать часть своих полномочий другим судьям, тогда как в худшем – оставить свой пост.

Недавно FIA уже убрала имя Майкла из списка своих ключевых сотрудников на официальном сайте.