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Формула 1 Новость

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

Автор:
, Главный редактор

Red Bull Powertrains вовсю готовит свои помещения и уже оформило заказы на семь продвинутых испытательных стендов

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

Немецкое издание Auto Motor und Sport в опубликованном сегодня материале поделилось некоторыми подробностями о моторной программе Red Bull, запущенной в связи с решением марки Honda об уходе из Формулы 1.

Наиболее активно в последние недели обсуждалась «утечка» кадров из Mercedes. «Быки» уже объявили о переходе к ним шести специалистов, ранее работавших на немецкую марку – включая Бена Ходжкинсона, который до недавнего времени возглавлял в Mercedes работы по двигателям внутреннего сгорания. Однако мало у кого есть сомнения, что этими инженерами и менеджерами дело не ограничится.

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Немецкие журналисты в своем материале ссылаются на слова Кристиана Хорнера, в соответствии с которыми количество «беглецов» из Mercedes в итоге составит около 50-ти – причем 6 очередных имен могут быть объявлены в ближайшее время. Всего в отделении Red Bull Powertrains будут работать от 300-т до 350-ти человек (в моторной программе Mercedes сейчас задействованы больше 500-т специалистов).

Работа над производственными помещениями для нового подразделения в настоящий момент ведется вовсю. Напомним, что для работы с уже собранными силовыми установками у Honda есть британская база, расположенная неподалеку от фабрики Red Bull. «Быкам» будет передано все оборудование с этой базы – но само собой, для организации производства силовых установок этого явно недостаточно. И, в частности, Red Bull Powertrains уже оформила заказы на семь продвинутых испытательных стендов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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