Успеть до весны. Как изменились болиды Формулы 1 в последний день тестов

Детали передней подвески Ferrari SF1000 1 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола В Маранелло к новому сезону разработали любопытную концепцию в передней части машины. Между фланцем шасси и носовым обтекателем сформирована дополнительная зона для размещения элементов подвески. Они закрыты дополнительным углепластиковым кожухом.

Руль Mercedes F1 W11 2 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Задняя часть руля Льюиса Хэмилтона. Каждый пилот Формулы 1 конфигурирует эту часть исключительно по собственным предпочтениям. У чемпиона мира есть два рычажка привода сцепления, по одному с каждой стороны. Это допускается правилами, если пилот пользуется лишь одним из них, и оба имеют одинаковые характеристики. Читайте также: Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере

Узел крепления переднего колеса Haas VF-20 3 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Конфигурация элементов в области переднего колеса Haas удивительным образом напоминает решения, используемые Ferrari. «Барабан» сделан так, что позволяет активно перенаправлять воздух к внешней стороне машины. что очень полезно с точки зрения аэродинамики. Также обратите внимание на три датчика Киля, расположенные здесь же.

Силовая установка Williams FW43 4 / 10 Фотограф: Джорджо Пиола Когда автомобиль находится в боксах, его можно увидеть только спереди. У нас есть редкий шанс взглянуть на Williams сбоку. В таком ракурсе можно рассмотреть куда больше подробностей компоновки элементов двигателя. Также внимания заслуживает форма заднего крыла.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 5 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Раскраска AlphaTauri постепенно становится привычной – и самые зоркие наверняка заметили на этом кадре широкую полосу стального цвета прямо перед кокпитом. Прежде полосы здесь не было. Это не изменение ливреи, а крепление для небольших матриц с датчиками, которые спрятались позади переднего крыла.

Джордж Расселл, Williams FW43 6 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images У Williams не заметить матрицу невозможно при всем желании. Поскольку эта мелкоячеистая структура тяжела не только визуально, но и физически, для ее крепления используются дополнительные металлические штанги.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W13 7 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В таком ракурсе хорошо видны понтоны Mercedes, «перетекающие» к днищу – первыми такой подход использовали в Ferrari. Также по ходу всех тестов на W11 сохранялось небольшое дополнительное вентиляционное отверстие в понтоне (расположенное ниже главного) – считалось, что это временное решение, однако и на второй неделе тестов оно осталось на машине.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35 8 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Часть аэродинамической краски, нанесенной механиками McLaren на воздухозаборник передних тормозов, попала на шину. Наверное, инженеры смогут и из этих данных извлечь какую-то пользу,

Алекс Элбон, Red Bull RB16 9 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В Red Bull расположили матрицу лишь с одной стороны машины. Первые часы пятницы Алекс Элбон посвятил сравнению двух вариантов переднего крыла. Читайте также: Технический брифинг: пакет обновлений для Red Bull RB16