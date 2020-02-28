Успеть до весны. Как изменились болиды Формулы 1 в последний день тестов
Кадры Джорджо Пиолы и агентства Sutton Images дают возможность изучить обновления, подготовленные командами Ф1 к заключительному дню предсезонной программы 2020 года
Читайте также:
Детали передней подвески Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
В Маранелло к новому сезону разработали любопытную концепцию в передней части машины. Между фланцем шасси и носовым обтекателем сформирована дополнительная зона для размещения элементов подвески. Они закрыты дополнительным углепластиковым кожухом.
Руль Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Задняя часть руля Льюиса Хэмилтона. Каждый пилот Формулы 1 конфигурирует эту часть исключительно по собственным предпочтениям. У чемпиона мира есть два рычажка привода сцепления, по одному с каждой стороны. Это допускается правилами, если пилот пользуется лишь одним из них, и оба имеют одинаковые характеристики.
Читайте также:
Узел крепления переднего колеса Haas VF-20
Фотограф: Джорджо Пиола
Конфигурация элементов в области переднего колеса Haas удивительным образом напоминает решения, используемые Ferrari. «Барабан» сделан так, что позволяет активно перенаправлять воздух к внешней стороне машины. что очень полезно с точки зрения аэродинамики. Также обратите внимание на три датчика Киля, расположенные здесь же.
Силовая установка Williams FW43
Фотограф: Джорджо Пиола
Когда автомобиль находится в боксах, его можно увидеть только спереди. У нас есть редкий шанс взглянуть на Williams сбоку. В таком ракурсе можно рассмотреть куда больше подробностей компоновки элементов двигателя. Также внимания заслуживает форма заднего крыла.
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Раскраска AlphaTauri постепенно становится привычной – и самые зоркие наверняка заметили на этом кадре широкую полосу стального цвета прямо перед кокпитом. Прежде полосы здесь не было. Это не изменение ливреи, а крепление для небольших матриц с датчиками, которые спрятались позади переднего крыла.
Джордж Расселл, Williams FW43
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
У Williams не заметить матрицу невозможно при всем желании. Поскольку эта мелкоячеистая структура тяжела не только визуально, но и физически, для ее крепления используются дополнительные металлические штанги.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W13
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
В таком ракурсе хорошо видны понтоны Mercedes, «перетекающие» к днищу – первыми такой подход использовали в Ferrari. Также по ходу всех тестов на W11 сохранялось небольшое дополнительное вентиляционное отверстие в понтоне (расположенное ниже главного) – считалось, что это временное решение, однако и на второй неделе тестов оно осталось на машине.
Карлос Сайнс, McLaren MCL35
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Часть аэродинамической краски, нанесенной механиками McLaren на воздухозаборник передних тормозов, попала на шину. Наверное, инженеры смогут и из этих данных извлечь какую-то пользу,
Алекс Элбон, Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
В Red Bull расположили матрицу лишь с одной стороны машины. Первые часы пятницы Алекс Элбон посвятил сравнению двух вариантов переднего крыла.
Читайте также:
Даниэль Риккардо, Renault RS20
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
За задними колесами Renault Даниэля Риккардо можно рассмотреть матрицу с датчиками – собрав нужные данные, австралиец перед обеденным перерывом успел поставить лучшее время утренней части тестов.
Предыдущая новость
Моторы Mercedes начали ломаться еще до старта сезона. Что об этом думает Хэмилтон?
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Пятница
|Команды
|McLaren В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Scuderia Ferrari
|Автор
|Джорджо Пиола
Успеть до весны. Как изменились болиды Формулы 1 в последний день тестов
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты