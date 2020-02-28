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Успеть до весны. Как изменились болиды Формулы 1 в последний день тестов

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Успеть до весны. Как изменились болиды Формулы 1 в последний день тестов
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
28 февр. 2020 г., 15:40

Кадры Джорджо Пиолы и агентства Sutton Images дают возможность изучить обновления, подготовленные командами Ф1 к заключительному дню предсезонной программы 2020 года

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Детали передней подвески Ferrari SF1000

Детали передней подвески Ferrari SF1000
1/10

Фотограф: Джорджо Пиола

В Маранелло к новому сезону разработали любопытную концепцию в передней части машины. Между фланцем шасси и носовым обтекателем сформирована дополнительная зона для размещения элементов подвески. Они закрыты дополнительным углепластиковым кожухом.

Руль Mercedes F1 W11

Руль Mercedes F1 W11
2/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Задняя часть руля Льюиса Хэмилтона. Каждый пилот Формулы 1 конфигурирует эту часть исключительно по собственным предпочтениям. У чемпиона мира есть два рычажка привода сцепления, по одному с каждой стороны. Это допускается правилами, если пилот пользуется лишь одним из них, и оба имеют одинаковые характеристики.

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Узел крепления переднего колеса Haas VF-20

Узел крепления переднего колеса Haas VF-20
3/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Конфигурация элементов в области переднего колеса Haas удивительным образом напоминает решения, используемые Ferrari. «Барабан» сделан так, что позволяет активно перенаправлять воздух к внешней стороне машины. что очень полезно с точки зрения аэродинамики. Также обратите внимание на три датчика Киля, расположенные здесь же.

Силовая установка Williams FW43

Силовая установка Williams FW43
4/10

Фотограф: Джорджо Пиола

Когда автомобиль находится в боксах, его можно увидеть только спереди. У нас есть редкий шанс взглянуть на Williams сбоку. В таком ракурсе можно рассмотреть куда больше подробностей компоновки элементов двигателя. Также внимания заслуживает форма заднего крыла.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
5/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Раскраска AlphaTauri постепенно становится привычной – и самые зоркие наверняка заметили на этом кадре широкую полосу стального цвета прямо перед кокпитом. Прежде полосы здесь не было. Это не изменение ливреи, а крепление для небольших матриц с датчиками, которые спрятались позади переднего крыла.

Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43
6/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У Williams не заметить матрицу невозможно при всем желании. Поскольку эта мелкоячеистая структура тяжела не только визуально, но и физически, для ее крепления используются дополнительные металлические штанги.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W13
7/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В таком ракурсе хорошо видны понтоны Mercedes, «перетекающие» к днищу – первыми такой подход использовали в Ferrari. Также по ходу всех тестов на W11 сохранялось небольшое дополнительное вентиляционное отверстие в понтоне (расположенное ниже главного) – считалось, что это временное решение, однако и на второй неделе тестов оно осталось на машине.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Карлос Сайнс, McLaren MCL35
8/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Часть аэродинамической краски, нанесенной механиками McLaren на воздухозаборник передних тормозов, попала на шину. Наверное, инженеры смогут и из этих данных извлечь какую-то пользу,

Алекс Элбон, Red Bull RB16

Алекс Элбон, Red Bull RB16
9/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Red Bull расположили матрицу лишь с одной стороны машины. Первые часы пятницы Алекс Элбон посвятил сравнению двух вариантов переднего крыла.

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Даниэль Риккардо, Renault RS20

Даниэль Риккардо, Renault RS20
10/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

За задними колесами Renault Даниэля Риккардо можно рассмотреть матрицу с датчиками – собрав нужные данные, австралиец перед обеденным перерывом успел поставить лучшее время утренней части тестов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Пятница
Команды McLaren В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Scuderia Ferrari
Автор Джорджо Пиола

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