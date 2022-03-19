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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в тренировке, три топ-команды в 0,6 секунды

Гонщики Red Bull, Ferrari и Mercedes заняли верхние строчки в протоколе субботней сессии

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен стал лучшим в тренировке, три топ-команды в 0,6 секунды
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Из-за жаркой погоды в Бахрейне скорости по ходу часовой сессии оказались не самыми высокими, а вот плотность результатов не может не радовать болельщиков.  

Как и всегда в финальной тренировке, последние минуты все пилоты посвятили отработке квалификационных попыток, так что лучшее время несколько раз переходило из рук в руки. Сначала быстрейшим стал Джордж Расселл, его опередил Шарль Леклер, а самого монегаска на 0,096 секунды превзошел Макс Ферстаппен.

Голландский чемпион мира показал время 1:32.544 – это на шесть десятых хуже, чем у него же во второй тренировке.

После этого круг начал другой пилот Red Bull Серхио Перес – он установил абсолютный рекорд на первом секторе, хорошо преодолел второй, но растерял время на финальном и остался только третьим с отставанием в четверть секунды. 

Карлос Сайнс замкнул пятерку лидеров, опередив Льюиса Хэмилтона. Отставание семикратного чемпиона составило 0,577 секунды. 

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лучшим из остальных стал Кевин Магнуссен из Haas, но его отставание составило уже 0,9 секунды. Другой гонщик команды Мик Шумахер и вовсе стал самым быстрым на втором секторе, однако по итогам круга не попал даже в десятку. 

Alfa Romeo также обозначила серьезность претензий: ее гонщики стали восьмым и девятым. Лэнс Стролл из Aston Martin дополнил десятку. 

Представители Alpine стали единственными, кто не проводил быстрых попыток на мягкой резине: Фернандо Алонсо и Эстебан Окон работали по иной программе на более жестких составах. 

Также за пределами десятки остались гонщики McLaren и AlphaTauri. Юки Цунода вообще не покидал боксов из-за неполадок в гидравлической системе. 

Автором единственного заметного происшествия по ходу сессии стал Шарль Леклер: пилота Ferrari закрутило незадолго до середины сессии в 11-м повороте, но монегаску удалось выехать из гравийной ловушки и вернуться в боксы, причем его машина не получила повреждений.

После завершения заездов судьям предстоит рассмотреть действия механиков Ferrari и Alpine – те создали опасность на пит-лейне, давая команду своим гонщикам (Сайнсу и Алонсо соответственно) начинать движение.

Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 15 1'32.544  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 16 1'32.640 0.096
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 20 1'32.791 0.247
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 19 1'32.935 0.391
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'33.053 0.509
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 15 1'33.121 0.577
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 15 1'33.437 0.893
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 21 1'33.733 1.189
9 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 18 1'33.880 1.336
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 14 1'33.920 1.376
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'33.955 1.411
12 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 18 1'33.971 1.427
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 18 1'34.176 1.632
14 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 17 1'34.295 1.751
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 20 1'34.378 1.834
16 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 15 1'34.628 2.084
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15 1'34.868 2.324
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 16 1'34.957 2.413
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 14 1'35.667 3.123
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 0    
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