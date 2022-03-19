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Из-за жаркой погоды в Бахрейне скорости по ходу часовой сессии оказались не самыми высокими, а вот плотность результатов не может не радовать болельщиков.

Как и всегда в финальной тренировке, последние минуты все пилоты посвятили отработке квалификационных попыток, так что лучшее время несколько раз переходило из рук в руки. Сначала быстрейшим стал Джордж Расселл, его опередил Шарль Леклер, а самого монегаска на 0,096 секунды превзошел Макс Ферстаппен.

Голландский чемпион мира показал время 1:32.544 – это на шесть десятых хуже, чем у него же во второй тренировке.

После этого круг начал другой пилот Red Bull Серхио Перес – он установил абсолютный рекорд на первом секторе, хорошо преодолел второй, но растерял время на финальном и остался только третьим с отставанием в четверть секунды.

Карлос Сайнс замкнул пятерку лидеров, опередив Льюиса Хэмилтона. Отставание семикратного чемпиона составило 0,577 секунды.

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лучшим из остальных стал Кевин Магнуссен из Haas, но его отставание составило уже 0,9 секунды. Другой гонщик команды Мик Шумахер и вовсе стал самым быстрым на втором секторе, однако по итогам круга не попал даже в десятку.

Alfa Romeo также обозначила серьезность претензий: ее гонщики стали восьмым и девятым. Лэнс Стролл из Aston Martin дополнил десятку.

Представители Alpine стали единственными, кто не проводил быстрых попыток на мягкой резине: Фернандо Алонсо и Эстебан Окон работали по иной программе на более жестких составах.

Также за пределами десятки остались гонщики McLaren и AlphaTauri. Юки Цунода вообще не покидал боксов из-за неполадок в гидравлической системе.

Автором единственного заметного происшествия по ходу сессии стал Шарль Леклер: пилота Ferrari закрутило незадолго до середины сессии в 11-м повороте, но монегаску удалось выехать из гравийной ловушки и вернуться в боксы, причем его машина не получила повреждений.

После завершения заездов судьям предстоит рассмотреть действия механиков Ferrari и Alpine – те создали опасность на пит-лейне, давая команду своим гонщикам (Сайнсу и Алонсо соответственно) начинать движение.

Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна