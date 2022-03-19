Ферстаппен стал лучшим в тренировке, три топ-команды в 0,6 секунды
Гонщики Red Bull, Ferrari и Mercedes заняли верхние строчки в протоколе субботней сессии
Из-за жаркой погоды в Бахрейне скорости по ходу часовой сессии оказались не самыми высокими, а вот плотность результатов не может не радовать болельщиков.
Как и всегда в финальной тренировке, последние минуты все пилоты посвятили отработке квалификационных попыток, так что лучшее время несколько раз переходило из рук в руки. Сначала быстрейшим стал Джордж Расселл, его опередил Шарль Леклер, а самого монегаска на 0,096 секунды превзошел Макс Ферстаппен.
Голландский чемпион мира показал время 1:32.544 – это на шесть десятых хуже, чем у него же во второй тренировке.
После этого круг начал другой пилот Red Bull Серхио Перес – он установил абсолютный рекорд на первом секторе, хорошо преодолел второй, но растерял время на финальном и остался только третьим с отставанием в четверть секунды.
Карлос Сайнс замкнул пятерку лидеров, опередив Льюиса Хэмилтона. Отставание семикратного чемпиона составило 0,577 секунды.
Кевин Магнуссен, Haas F1 Team
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Лучшим из остальных стал Кевин Магнуссен из Haas, но его отставание составило уже 0,9 секунды. Другой гонщик команды Мик Шумахер и вовсе стал самым быстрым на втором секторе, однако по итогам круга не попал даже в десятку.
Alfa Romeo также обозначила серьезность претензий: ее гонщики стали восьмым и девятым. Лэнс Стролл из Aston Martin дополнил десятку.
Представители Alpine стали единственными, кто не проводил быстрых попыток на мягкой резине: Фернандо Алонсо и Эстебан Окон работали по иной программе на более жестких составах.
Также за пределами десятки остались гонщики McLaren и AlphaTauri. Юки Цунода вообще не покидал боксов из-за неполадок в гидравлической системе.
Автором единственного заметного происшествия по ходу сессии стал Шарль Леклер: пилота Ferrari закрутило незадолго до середины сессии в 11-м повороте, но монегаску удалось выехать из гравийной ловушки и вернуться в боксы, причем его машина не получила повреждений.
После завершения заездов судьям предстоит рассмотреть действия механиков Ferrari и Alpine – те создали опасность на пит-лейне, давая команду своим гонщикам (Сайнсу и Алонсо соответственно) начинать движение.
Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|15
|1'32.544
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'32.640
|0.096
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|20
|1'32.791
|0.247
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1'32.935
|0.391
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'33.053
|0.509
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|15
|1'33.121
|0.577
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|15
|1'33.437
|0.893
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'33.733
|1.189
|9
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|1'33.880
|1.336
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1'33.920
|1.376
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'33.955
|1.411
|12
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'33.971
|1.427
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|18
|1'34.176
|1.632
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|17
|1'34.295
|1.751
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'34.378
|1.834
|16
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|15
|1'34.628
|2.084
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|15
|1'34.868
|2.324
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|16
|1'34.957
|2.413
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|14
|1'35.667
|3.123
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|0
|Полные результаты
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