О занятиях во время паузы

Конечно, все это очень странно. Скажем, я был дома на Пасху – просто не могу вспомнить, когда такое случалось в последний раз. Всю зиму мы провели в традиционной гонке по созданию новой машины, затем наступило предвкушение скорого старта сезона, но его сменила некая пустота.

Но я все равно думаю о гонках и уверен, что они скоро возобновятся. Мы обязательно получим возможность вывести на трассу машину, в которую вложили столько усилий. Мне не терпится, чтобы это произошло поскорее, и все в команде разделяют это мнение.

Сейчас ключевые фигуры каждой команды регулярно общаются с руководством FIA и Формулы 1. Мы обсуждаем, как лучше всего пройти через это непростое время. Но эти переговоры занимают лишь небольшую часть времени от нашего вынужденного отдыха.

Должен сказать, мне повезло – у нас дома большой сад, там много дел. А еще у меня наконец-то дошли руки до гардероба в спальне. Я начал строить его около двух лет назад, и работа продвигалась невероятно медленно. В нынешние непростые дни занятия с этим гардеробом вышли для меня на первый план, и сейчас дело идет куда быстрее.

О создании моделей самолетов

Когда я был мальчишкой, то построил их великое множество. Да и во взрослые годы периодически возвращался к этому хобби. Несколько последних лет времени на это не было. Сейчас меня полностью поглотил гардероб. Но, возможно, я еще соберу полноразмерный самолет прежде, чем стать совсем взрослым.

О работе конструкторов Ф1 на карантине

Сейчас у нас вынужденный перерыв, у всей индустрии. Мы не можем ездить, а потому не можем собирать данные. Мы не можем собирать данные, а потому не можем продвигаться вперед. Так что взять паузу в такой сложной ситуации совершенно правильно. Но, конечно, это не значит, что у нас на время перестали работать мозги. Инженерам постоянно приходят в голову мысли о том, как сделать машину еще быстрее, когда гонки в итоге возобновятся.

Мне кажется, нынешний перерыв приведет к появлению креативных идей в нашей команде, ведь самые необычные решения обычно возникают, когда вы переключаетесь на что-то другое, когда голова может работать без лишних ограничений. Думаю, когда мы вновь соберемся вместе после перерыва, можно ожидать взрыва креативных идей.

Mercedes завершила зимние тесты с лучшим временем, но истинные возможности W11 мы пока не увидели Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

О желании самому проехать на машине Ф1

У меня никогда не было такого шанса, да с моими пропорциями я просто туда не помещусь. Но даже если бы кто-то создал машину специально для меня, думаю, вышло бы просто ужасно. Понятно, что каждый считает самого себя вполне талантливым гонщиком. Но когда вы долгое время работаете в командах Ф1 и видите тех, кто действительно хорош, это быстро лишает вас иллюзий, давая понять истинный уровень.

Было бы не слишком приятно проигрывать по 30-40 секунд на круге. К счастью, я никогда не имел возможности продемонстрировать окружающим уровень своей некомпетентности.

О гоночных симуляторах

Я никогда не сидел за рулем симуляторов Ф1. У нас в команде есть те, кто пробовал. Понятно, что есть официальные пилоты симулятора и они проводят за ним так много времени, как только можно. Но все равно есть моменты, когда мы не можем задействовать профессионального гонщика. И тогда в дело вступают простые сотрудники команды – те, у кого как минимум есть опыт использования такого симулятора.

Например, это позволяет нам проверить какие-то идеи на базовом уровне, чтобы убедиться в их эффективности – и затем начать более серьезное исследование с пилотами симулятора.

Некоторым парням из команды удается демонстрировать определенный уровень, но они все равно смотрятся неважно на фоне тех, для кого это является профессией. Я же уверен, что буду выглядеть просто очень скверно.

Об ушедшем недавно из жизни Стирлинге Моссе

Конечно, мы встречались с сэром Стирлингом – но, к сожалению, лишь на уровне представления и приветствий. У меня ни разу не было возможности насладиться его обществом и узнать его человеческие качества.

Его достижения говорят сами за себя, как и все то, что он сделал после завершения карьеры. Очень жаль, что так и не вышло познакомиться с ним чуть лучше.

О ностальгии по работе конструктором

Да, этого мне немного не хватает, но здесь можно провести аналогию с семейной парой, у которой есть дети: они тоже вспоминают о том, как здорово им было вдвоем, как они ходили по вечеринкам и жили ради самих себя. Но теперь я получаю удовольствие от других вещей, как та самая пара наслаждается семейной жизнью с детьми.

Если вам повезло сделать карьеру в Формуле 1, то на разных стадиях вы решали различные задачи. Да, у меня больше нет возможности постоять у кульмана – сейчас вообще едва ли кто-то работает так – или начертить что-то в графической программе. Однако вместо этого передо мной стоит множество других задач. И их решение приносит большое удовольствие.

Возможность занимать руководящую роль в Ф1 очень увлекает. Это большая ответственность, но когда все получается, и ты знаешь, что внес свой вклад в общий успех, то очень приятно видеть позитив на лицах людей вокруг.

2009 год: управляющий директор Renault F1 Team Боб Белл (справа) и Сирил Абитбуль Фото: Motorsport Images

О том, кто стал примером

Мне довелось работать под началом многих незаурядных людей. И из всех я бы в первую очередь отметил Боба Белла [в Renault]. Полагаю, многих удивит такой выбор, ведь мне приходилось работать с действительно известными людьми. Наверное, имя Боба Белла тоже известно поклонникам гонок – но уж точно никто не вспомнит его раньше, чем, скажем, Росса Брауна.

Но если вы спросите любого, кому повезло работать с Бобом, то услышите про этого инженера исключительно хорошие слова. Его отличала удивительная способность принимать грамотные решения и отношение к работе, которое служило примером всем, кто работал с ним или под его началом. Кроме того, Боб всегда был абсолютным антиподом тем, кто кричит о себе на каждом углу. Возможно, именно поэтому он не столь известен – но каждый, кто сталкивался с ним, очень высоко ценит его.

Пожалуй, именно Боб в наибольшей степени повлиял на меня как инженер. Он всегда и везде ставил интересы команды на первое место, а свои собственные – на второе. В каких-то ситуациях он проявлял характер, настаивая на своем, но большую часть времени работать с ним было одним удовольствием.

Если же говорить именно о руководителе команды, то здесь наголову выше всех Тото. Он приносит в компанию тепло и жизненную энергию – давая каждому, кто работает в ней, известную свободу в принятии решений, но требуя при этот результат. Очень здорово работать под его началом в Mercedes, где инженерная составляющая хранит традиции, заложенные Бобом Беллом (техническим директором в 2011-13 годах – прим.ред.). С тех пор мы внесли лишь небольшие структурные изменения.

Джеймс Эллисон и Тото Вольф, 2016 год Фото: Motorsport Images

О переходе из Ferrari в Mercedes в 2017 году

Этот шаг не мог не внушать опасений. Может быть, это не совсем верное слово, но я определенно ощущал, что должен буду добиться результата, внести свой вклад в общее дело. Ведь я переходил в команду, которая доминировала в чемпионате на протяжении трех предыдущих сезонов. Там уже работало множество инженеров высочайшего уровня, причем структура уже была устоявшейся, каждый знал свое дело.

На самом деле, они и без меня отлично справились бы с работой, потому я чувствовал беспокойство, когда впервые входил в двери базы. С другой стороны, у меня было понимание, что команда в любом случае будет очень сильна, смогу я проявить себя или нет.

Но помимо всего прочего, все это происходило спустя всего несколько месяцев после смерти моей жены. И я был просто сломлен. Даже сейчас, спустя четыре года, я не отошел полностью от этой утраты, но в те дни мне не удавалось сдерживать слезы, когда утром я ехал на работу или вечером возвращался домой.

И работа на новом месте, над новыми задачами должна была отвлечь меня от мыслей о Ребекке. И я очень благодарен Mercedes еще и за то, что в момент, когда все в моей жизни перевернулось с ног на голову, размеренный график с гонками и работой над машиной, с борьбой и радостью от побед остался для меня тем единственным, что сохранилось неизменным. Мне очень повезло оказаться в команде, которую отличает удивительное внутреннее единство.

Повторюсь, у этих людей не было во мне особой необходимости, но они протянули мне руку, дали возможность работать и создали условия, в которых я мог приносить пользу и постепенно приходить в себя. Я никогда не ощущал себя настолько заодно с командой.

О карьере в Формуле 1

Здесь все очень индивидуально для каждого человека, многое зависит от того, с кем он сталкивается на жизненном пути. Я сам редко задумывался о таких вещах, предпочитая просто делать свою работу – надеюсь, что неплохо – и получать от этого удовольствие. А дальше все развивается своим чередом.

Когда я переходил из Benetton в Ferrari [в 2000 году], это не было карьерным шагом. Тогда у Benetton были скверные результаты, и они решили заменить часть ведущих инженеров. Я возглавлял отдел аэродинамики и вошел в их число. Мой хороший знакомый, с которым мы до этого работали вместе, на тот момент занимался аэродинамикой в Ferrari. Узнав про случившееся, он предложил мне приехать и поговорить.

Я отправился в Маранелло, это был сентябрь, и я поймал себя на мысли, что было бы интересно узнать о жизни в Италии. Но это вовсе не был план – просто события сложились так, как сложились. После этого я провел в Скудерии пять замечательных лет, когда команда добилась больших успехов.

Все последующий события тоже происходили естественно. И я получал удовольствие от каждой работы, которой занимался.

Льюис Хэмилтон и Джеймс Эллисон Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

О Льюисе Хэмилтоне

Сильный характер человека многое для меня значит. Я перенял это от отца, который был военным летчиком [а потом сделал серьезную карьеру в военном ведомстве]. Я ценю честных и цельных людей – к счастью, мне встречалось немало таких. И Льюис, несомненно, тоже обладает этими качествами.

Сейчас, будучи одним из самых старших в пелотоне, он по-прежнему пилотирует как один из самых молодых. У него много титулов и бессчетное число побед, но я не могу вспомнить эпизод, когда бы мы видели в исполнении Льюиса какие-то глупости на трассе. От его действий регулярно захватывает дыхание, он проводит смелые маневры, но это всегда холодный расчет, порой изящная выдумка. Надеюсь, этот подход сохранится до конца его карьеры, когда он побьет все рекорды.

Что особенно удивительно – я не вспомню среди пилотов с несколькими титулами ни одной другой истории, когда в карьере не было бы чего-то, бросающего тень на спортивное поведение человека. И это по-настоящему удивительно.

Скорость Льюиса, как и у всех многократных чемпионов, это что-то особенное. Полагаю, многие считают себя весьма быстрыми, но когда сталкиваются с таким соперником, быстро оказываются выбитыми из колеи, чувствуя себя дрифтерами на парковке у магазина.

О сравнении пилотов Ф1 разных лет

Мне сложно сравнивать поколение Фанхио с нынешним. Сейчас гонками занимается куда больше людей, чем в то время, конкуренция несравнимо выше. Кроме того, есть возможность куда точнее определить истинные возможности спортсмена.

Сейчас уровень мастерства гонщиков очень высок, но все равно остается то последнее «немножко», которое отличает настоящих гениев. Случается, что пилот с течением времени упускает это «немножко», но особенность Льюиса в том, что он прочно удерживает его в руках. Кроме того, его невероятная физическая форма позволяет легко справляться с психологическими задачами, порой совершенно безумными.