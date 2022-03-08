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Формула 1 Новости

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна

Новым управляющим директором компании стал Алессандро Алуни Брави

Ушедшего со скандалом директора Sauber заменил менеджер Вандорна
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Новым исполнительным директором компании Sauber, которая выступает в Формуле 1 под брендом Alfa Romeo, стал Алессандро Алуни Брави. Об этом он сам объявил у себя в соцсетях.

Брави уже несколько лет работает в Sauber, будучи одновременно одним из директоров Islero Investment, компании, владеющей группой Sauber. Он много лет работает в автоспорте и известен в том числе как менеджер пилотов. В частности, с 2017 года он является менеджером Стоффеля Вандорна, который сейчас выступает за Mercedes в Формуле Е.

Похоже, в новой должности Брави возьмет на себя обязанности Паскаля Пиччи, который со скандалом ушел из компании в конце прошлого года. При этом Пиччи был полноценным гендиректором группы Sauber в то время как главой команды Alfa Romeo являлся Фредерик Вассер.

Считается, что именно конфликт с Вассером, которого поддержали акционеры, и привел к уходу Пиччи. Теперь именно Вассер формально является гендиректором всей группы Sauber, а Брави будет напрямую ему подчиняться.

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