Уроки Мельбурна. Чему Формула 1 должна научиться после отмены Гран При Австралии

Экстраординарные ситуации требуют экстраординарных решений.

Такими словами автор этих строк поздно вечером в четверг закончил свой материал о сложной судьбе гонки в Мельбурне. И их же было бы правильно разместить на больших въездных воротах Альберт-парка, что напротив театра Princess. Ибо Гран При Австралии в итоге получился экстраординарным во всех смыслах.

Формула 1 никогда прежде в своей истории не сталкивалась ни с чем, похожим на нынешнюю эпидемию коронавируса. Решение отменить этап всего за несколько часов до начала первой тренировки стало совершенно незаурядным. Это произошло после положительного анализа на коронавирус одного из сотрудников McLaren

Для принятия ожидаемого решения потребовалась целая вечность. И даже когда единственно возможный шаг в итоге был сделан, доставив многочисленные неудобства и проблемы всем в Ф1 и вокруг нее, к этой ситуации все равно осталось множество вопросов.

Как вообще можно было довести до такого?

Фото: Диего Мехия

На каждом Гран При пропуски в паддок есть примерно у полутора тысяч человек. В случае с Мельбурном для абсолютного большинства из них поездка оказалась бессмысленной. Но виной тому лишь стремительная динамика развития короновируса. Неделей раньше, когда эти люди начинали свой путь в Австралию или только готовились к дороге, вся ситуация ощущалась совершенно по-другому.

У всех тех, кто уже покинул Мельбурн, в ближайшее время наверняка найдутся поводы для серьезных размышлений. Особенно если после отъезда Формулы 1 в городе будет зафиксирован резкий рост числа заболевших.

Насколько сильно все случившееся повредило репутации Ф1?

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Если говорить коротко, то очень сильно.

Не объявить об отмене за несколько дней (а лучше недель) до Гран При определенно было огромной ошибкой. Понятно, что на кону стояли огромные деньги и репутация. Но в конечном счете эти вещи не идут ни в какое сравнение с возможным серьезным вредом для здоровья людей.

Стоя перед огромной толпой журналистов в пятницу утром, глава Формулы 1 Чейз Кэри среди прочего сказал: «Думаю, мы приняли верные решения».

Чемпионат действительно сделал то, что должен был сделать. Вот только поздно. Слишком поздно.

Есть вероятность, что история сурово рассудит людей за те поступки, которые они совершали в этот уик-энд. При этом кто-то сочтет принятые меры избыточными, но подобное неизбежно. Ведь всякое действие (или бездействие) неизбежно приводит к широкому спектру оценок.

Но что требовалось в первую очередь – это уверенное руководство и готовность взять на себя ответственность. А вот их-то мы и не увидели. И тут, как ни оценивай, на пользу Формуле 1 это не пошло.

Как Liberty действовать дальше?

Фото: Дирк Клинсмит / Motorsport Images

Как известно, для начала было озвучено решение о переносе на неопределенный срок Гран При в Бахрейне и Вьетнаме.

Пока все указывает, что сезон и вовсе сможет стартовать только в июне в Баку (если сможет – прим.ред.). Но сколь бы велико ни было разочарование от того, что мы останемся без гонок на долгие недели, а скорее месяцы, сейчас крайне важно не забыть еще о нескольких весьма значимых вещах. И для начала каждому неплохо бы внести свой собственный вклад в скорейшее окончание эпидемии, сделав все возможное, чтобы помешать ее распространению.

Понятно, что боссы Ф1 сейчас задают сами себе вопрос, правильно ли они поступили. Между тем, уже понемногу раздаются голоса тех, кто призывает их уйти в отставку. И если учитывать события, свидетелями которых все мы стали, обвинения не совсем беспочвенны.

Но первое, что следует сделать – это выступить с подробным объяснением своих действий и их причин. Это для Ф1 просто обязательный минимум.

Почему одни команды хотели продолжать уик-энд, а другие нет?

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Несостоявшийся Гран При запомнился еще и множеством историй вокруг главной темы – причем историй самых разных. В них были и политика, и интриги, и человеческие эмоции.

Одна из таких: три команды, Red Bull, AlphaTauri и Racing Point, призывали Ф1 все же дать старт тренировкам и продолжать уик-энд, если только анализы большей части паддока на вирус не покажут позитивного результата. Есть весомые основания полагать, что до последнего в эту же группу входила и Mercedes.

Было бы весьма интересно послушать, как команды мотивировали такое решение. Не ради обвинений – просто крайне любопытно, что двигало людьми в стремлении действовать подобным образом.

Но также хотелось бы понять и позицию тех, кто отказался продолжать уик-энд. В особенности Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена, которые покинули Австралию еще до официального решения об отмене этапа. Хотя в целом их мотивы, разумеется, понятны.

В любом случае, в подобных ситуациях всегда тем лучше, чем больше ясности и прозрачности.

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Почему австралийские организаторы утром пятницы подтвердили проведение этапа?

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ранним утром в пятницу промоутеры этапа из Australian Grand Prix Corporation выпустили следующее заявление: «Ворота [для зрителей] будут открыты в 8:45, а сессии на трассе начнутся в соответствии с расписанием в 9:10. Серии поддержки, спонсорские мероприятия и гостевая программа, а равно активности для болельщиков пройдут так, как было запланировано.

Возможные последствия отказа McLaren от выступлений стали предметом продолжительных дискуссий с FIA и Формулой 1 прошедшей ночью».

Понятно, что это заявление подтолкнуло многих болельщиков приехать к трассе, где их ждали закрытые ворота и сотрудники департамента здравоохранения штата Виктория. С объявлением, что соревнования закрыты для зрителей.

Нужна какая-то очень веская причина, подтолкнувшая AGPC выпустить такой документ. И промоутерам, хоть они и проделали огромную работу по ходу крайне непростой недели, было бы здорово озвучить ее.

На той самой пресс-конференции, которая последовала за объявлением об отмене этапа, президент AGCP Пол Литтл так ответил на вопрос о задержках во взаимодействии с болельщиками: «Мы прекрасно отдавали себе отчет, что несем ответственность перед ними. Потому до последнего стремились обеспечить проход.

В тот момент [когда было опубликовано заявление] мы продолжали переговоры с медиками. Они шли практически до девяти часов утра. Думаю, мы понимали возможные последствия. Но тем утром для нас было невероятно важно обсудить положение еще и с FIA и Ф1.

Ночью после продолжительных дискуссий мы разошлись только в половине третьего. Рано утром переговоры продолжились. И к финальному решению мы пришли только тогда, когда пресс-релиз был уже разослан. После этого актуальную информацию передали болельщикам у ворот. Думаю, действовать быстрее мы бы просто не могли».

Выиграл ли хоть кто-то от всей этой ситуации?

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В данном случае говорить о каких бы то ни было победителях не приходится. Но если искать того, кто смог укрепить свою репутацию – это в первую очередь McLaren. Команда заслуживает уважения за отказ от борьбы после того, как было подтверждено заболевание одного из ее сотрудников.

В McLaren сочли, что не должны ждать – и сами перешли к действию. Это было верным выбором: как известно, сейчас на карантине находятся уже полтора десятка представителей McLaren. При этом поддержать их в Австралии остался глава команды Андреас Зайдль, что однозначно является еще одним поводом для уважения.

Можно отметить и Льюиса Хэмилтона, который в довольно резких выражениях раскритиковал политику руководства спорта. В схожем ключе высказался Кими Райкконен. Другие пилоты не стали или не захотели поднимать острые вопросы. Что ж, эти парни бойцы, а не политики.

Не стоит забывать и многих безымянных людей, просто выполнявших свою работу на трассе и по мере сил помогавших в сложной ситуации. А Мельбурн оставался замечательным и гостеприимным городом даже в сложившемся гнетущем положении.

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Когда ждать возвращения «нормальной» Формулы 1?

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Понятно, что в условиях глобальной пандемии коронавируса этот вопрос отходит на второй план. Сейчас весь мир вынужден взять паузу. И все же, рано или поздно жизнь, а с ней и Формула 1, непременно вернутся в нормальное русло. И тогда все вспомнят о множестве других «традиционных» историй, которые остались в тени по ходу уик-энда в Мельбурне.

Это ситуация вокруг договоренности FIA и Ferrari относительно моторов 2019 года, система DAS на машинах Mercedes, разрешение пилотам менять раскраску шлема – то есть все те заголовки, которые занимали бы сейчас внимание гоночных СМИ и болельщиков наряду с итогами Гран При Австралии, если бы все шло своим чередом.

Конечно, это сущие мелочи в сравнении с судьбой человечества. Но поклонникам Ф1 они все равно невероятно интересны.