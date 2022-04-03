Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Следующей осенью знаменитый бульвар Стрип в самом центре Лас-Вегаса превратится в гоночную трассу: новые боссы Ф1 из Liberty Media планомерно наращивают присутствие спорта в Штатах – и вслед за Майами договорились об этапе в еще одном знаковом месте.

Примечательно, что для гонки выбрали именно Стрип. Здесь находятся монументальные здания казино, которые являются символом крупнейшего города Невады: MGM, Wynn, Bellagio, Caesars Palace… Впрочем, поклонники Ф1, далекие от азартных игр, обычно знают только о последнем – ведь именно «Дворец Цезарей» прежде уже принимал Гран При. Случилось это в самом начале 80-х и вышло не слишком здорово.

Это было интересное время в истории чемпионата. Спорт раздирали противоречия между ассоциацией команд FOCA, во главе которой стоял неутомимый Берни Экклстоун, и официальной федерацией FISA (в то время – подразделением FIA), руковомой Жаном-Мари Балестром.

Попытки обеих сторон оставить за собой контроль над Ф1 привели к резкому обострению в середине сезона 1980 года – и угрозе Экклстоуна создать со следующего сезона собственный чемпионат FOCA. Берни даже представил его календарь из 15 этапов, включавший гонки в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

Зимой ситуацию удалось в значительной степени направить в конструктивное русло благодаря подписанию самого первого Договора Согласия, а напоминанием о былых баталиях остался контракт на проведение Гран При в Лас-Вегасе. Экклстоун, получив коммерческие права на Ф1, не мог отказаться от столь заманчивой возможности.

Старый автодром «Уоткинс-Глен» неподалеку от канадской границы, много лет принимавший Гран При США, объявили слишком опасным, и финал сезона-81 перенесли в мировую столицу казино.

Местом для проведения гонки выбрали то самое казино Caesars Palace – точнее, его огромную парковку. Плоская как стол и весьма пыльная, она позволила создать трассу протяженностью 3,6 км, похожую на огромную чуть изломанную букву Ш. Окруженное на всем протяжении бетонными блоками, короткое кольцо вышло максимально занудным для гонщиков. Интерес представляло разве что направление движения против часовой стрелки.

Алан Джонс, Williams FW07D, лидирует на старте Гран При Лас-Вегаса 1981 года

Сама жизнь сделала так, что дебютная гонка не могла не привлечь внимания: с шансами на титул в Лас-Вегас приехали три пилота из трех разных команд. В общем зачете лидировал Карлос Рейтеман из Williams, всего на одно очко от него отставал Нельсон Пике из Brabham, а Жак Лаффит из Ligier проигрывал шесть.

Лидер сезона стартовал с поула, но не справился с гонкой психологически. К тому же, атмосфера в Williams была далеко не лучшей – Рейтеман и Алан Джонс настолько разругались, что последний не только не помогал напарнику, но и едва ли не поддерживал его главного соперника. Против Лаффита сыграл сильный износ шин Michelin, и чемпионом в итоге стал Пике, которому хватило для титула пятого места на финише.

Но главный итог дебютного Гран При Лас-Вегаса оказался совсем в другом: местная публика, привыкшая к высококлассным развлечениям, не вдохновилась двумя часами езды машин под жарким солнцем по пыльной парковке. Для владельцев казино этап обернулся миллионами убытков.

Годом позже ситуацию попробовали исправить: цену на билеты снизили, за руль Ferrari усадили главную американскую звезду Ф1 Марио Андретти, а в гости на Гран При позвали местных поп-звезд, включая певицу Дайану Росс.

Но момент был упущен. Все помнили про неудачу 1981-го, потому трибуны остались полупустыми. И хотя имя чемпиона мира вновь определилось в Лас-Вегасе, никакой интриги на этот раз не было: Кейо Росберг гарантировал себе титул (опять-таки приехав пятым), так как его главный соперник в таблице Жиль Вильнев еще в мае попал в смертельную аварию в Зольдере.

С тех пор Формула 1 никогда больше не приезжала в столицу казино. Право на проведение Гран При отдали Детройту, где интерес к гонкам традиционно был много выше. Трассу на парковке «Дворца Цезарей» переделали в угловатый овал, который в 1983 и 1984 годах принял этапы первенства CART.

Но даже заезды главной формульной серии Америки с участием всех местных звезд не вызвали особого интереса избалованной публики, так что в коммерческом плане и они оказались убыточными. И тогда, махнув рукой на гонки, владельцы Caesars Palace застроили злосчастную парковку торговыми моллами и бутиками…

Дайана Росс на подиуме Гран При Лас-Вегаса 1982 года с чемпионом мира Кейо Росбергом и победителем гонки Микеле Альборето