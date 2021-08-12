Урок для Льюиса и агрессивная езда. Ферстаппен про Сильверстоун

После столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в Сильверстоуне на первый план в обсуждениях всплыло несколько тем. В частности, в Mercedes упирали на неправильную траекторию Ферстаппена на входе в поворот, а сторонники Хэмилтона вспоминали о давней критике в адрес Макса за излишнюю агрессию.

Ферстаппен не стал отрицать жесткости в своем стиле езды, но заверил, что уже несколько сезонов не проявляет на трассе агрессии.

«Я считают, что просто борюсь жестко, – сказал Ферстаппен The Race. – Я не считаю, что борюсь агрессивно. Конечно, я осложняю жизнь тем, кто пытается меня обогнать. И всегда буду осложнять.

Но я думаю, что хорошо понимаю, как надо располагать машину. Я не был замечен за выдавливанием чужих машин с трассы. У меня ноль штрафных очков и, думаю, это о многом говорит. Я всю карьеру борюсь жестко, но в последние годы не делаю этого агрессивно. Просто осложняю жизнь соперникам.

Конечно, у кого-то может быть на этот счет иное мнение. Но на мой взгляд, борьба [колесо в колесо] моя сильная сторона, и я знаю, как избегать неприятностей. Но когда другие люди врезаются в тебя, это вне твоей власти».

Что касается конкретно столкновения в Сильверстоуне, то Ферстаппен не видит там своей вины и не намерен изменять стиль езды в будущем. По мнению Макса, это стоило бы сделать Хэмилтону:

«Я продолжу бороться так же. Не считают, что сделал что-то неправильно. Я оставил ему более, чем достаточно место, но он совершенно не верно оценил скорость на входе в поворот и угол, под которым он входил. С такой скоростью и под таким углом у него не было шансов.

Когда ты в Коупс так сильно прижимаешься к внутренней стороне, но едешь на той же скорости, что я по внешней траектории, ты просто вылетишь с трассы. Но вместо этого он въехал в меня и отправил меня в стену.

Я хорошо понимал, где расположена моя машина, и знал, что при таком угле захода надо оставить ему место. Но ему все равно не хватило.

Я продолжу делать то же самое. А он, думаю, извлечет урок».