Упущенный шанс или великая афера? Забытая история команды Ф1

История гонок знает великое множество примеров того, как амбициозные планы создать команду Формулу 1 терпели крах. Но считается, что все такие истории относятся к стародавним временам и уже хорошо изучены теми, кто следит за спортом.

Между тем, один из самых невероятных проектов возник совсем недавно, уже в нынешнем столетии. Он собрал громкие имена – при этом почти неизвестен широкой массе гоночных болельщиков. Мы решили устранить это упущение.

Планы с самого начала были наполеоновскими: дать старт команде, которая получила бы благословение и техническую поддержку могущественного босса McLaren Рона Денниса, сделать ее боссом Жана Алези и посадить за руль юного Льюиса Хэмилтона. Сделать все это предполагалось на японские деньги.

За последними стоял человек по имени Шин Акияма – фигура сколь загадочная, столь и состоятельная. Он жил в Монако, откуда руководил токийской инвестиционной компанией Direxiv, которая активно расширялась за счет «сотрудничества с европейскими организациями, которые ищут возможности выйти на японский рынок с использованием гоночных инструментов как средства продвижения в Европе и Японии».

Сам Акияма был выходцем из богатой семьи, сделавшей состояние на медицинском бизнесе. Поговаривали, что он располагает серьезной суммой наличности, которую готов тратить. Также японец был владельцем нескольких компаний по производству товаров люксового сегмента, преимущественно также из Монако. Вдобавок он владел долей в швейцарской Noene (известном производителе стелек, между прочим), фирме по лизингу бизнес-джетов и еще нескольких активах.

Для руководства гоночной программой Акияма-сан выбрал Мисато Хагу – бывшую гоночную королеву красоты, которая к тому моменту руководила командой в серии Super GT. Проект Direxiv Motorsport стартовал в январе 2005 года с участия в той же Super GT, а вдобавок спонсорской поддержки трех пилотов GP2: Оливье Пла из DPR, Кливио Пиччоне из Durango и Хироки Йошимото из BCN.

Уже в следующем сезоне масштаб предприятия разительно вырос: логотипы Direxiv появились на понтонах McLaren в Ф1, а также на шлеме Алекса Вурца из Williams. Но даже важнее, что теперь они украшали машину и комбинезон восходящей звезды Льюиса Хэмилтона, который уверенно шел к титулу в GP2. Вдобавок японцы стали титульными спонсорами всей команды DPR, продолжили поддерживать Йошимото и включили в программу Маро Энгеля из британской Формулы 3. На родине они расширили сферу интересов за счет Формулы Nippon.

Но даже эта программа выглядела скромной на фоне того, что планировалось сделать дальше. Direxiv подала заявку на участие в Формуле 1, заявив о намерении минимум пять лет использовать клиентскую технику McLaren-Mercedes.

Логотипы Direxiv на машинах команды David Price Racing (DPR) – в 2006-м в GP2 за нее выступали Оливье Пла и Кливио Пиччоне Фото: Sutton Images

Дэвид Прайс, который согласился перекрасить машины своей команды GP2 в бело-голубые цвета Direxiv, должен был стать ключевой фигурой проекта.

«Казалось, что Шин [Акияма] с самого начала избрал верный подход, – рассказал Прайс о тех событиях. – У него была огромная квартира в Монако около отеля "Коламбус". Для японца он был довольно рослым, и с ним никогда не возникало проблем. Я совершенно точно не видел в этой истории никаких подводных камней…

Помню его славный винный склад, несколько солидных ящиков на балконе. Это была годная подборка, не какие-то дешевки. На мой день рождения он подарил три бутылки. Я решил оценить их – и оказалось, что каждая стоит больше трех тысяч!».

«В то время Рон занимался переездом McLaren на новую базу. Инвестор сказал, что Деннис разрешил ему арендовать старую, в Уокинге, для создания сателлита McLaren. Идея была в том, что Direxiv станет партнером, и этот парень был полон желания реализовать такой проект»

Жан Алези

Популярный экс-пилот Ф1 Жан Алези, который в то время еще гонялся за Mercedes в DTM, стал исполнительным директором Direxiv Motorsport – нелишне напомнить, что его супруга Кумико Гото не просто японка, но и невероятно популярная на родине певица и актриса.

«Для меня вся эта история началась с моего друга, отца Оливье Пла, – рассказал победитель Гран При Канады 1995 года. – Мы когда-то давно вместе гонялись во французском Кубке Renault 5, где крепко сдружились. Когда его сын начал собственную карьеру, Пла-старший нашел ему этого спонсора.

Помню, он сказал мне: "У меня есть контакт одного японца, он согласился оплатить моему парню полный сезон, если у нас получится встретиться в Монако". Я согласился помочь ему и отправился на яхту Шина в гавани».

Но история приняла внезапный поворот. «Я пришел на встречу, – продолжил Жан, – и там он [Акияма] рассказал мне, что задумал большой проект: хочет создать команду Ф1 в партнерстве с McLaren. Я сказал: "Постой, ты понимаешь, о чем говоришь?". А он ответил: "Все в порядке, мы уже встречались с Роном Деннисом и все обговорили"».

Алези продолжил: «В то время Рон как раз занимался переездом McLaren на новую базу. Шин сказал, что Рон разрешил ему арендовать старую, в Уокинге, для создания сателлита McLaren. Идея была в том, что Direxiv станет партнером, и этот парень был полон желания реализовать такой проект.

Я ответил: "Идея хорошая, но надо убедиться, что все в полном порядке. Рон любит, когда все безупречно"».

Алези был назначен руководителем проекта новой команды Ф1 на деньги Direxiv Фото: GP2 Media Service

История набирала обороты вдали от любопытных глаз.

«На следующий день я получил сообщение от Рона о том, что нам следует поговорить обо всем этом, – продолжил рассказ Алези. – Я отправился на его яхту в том же порту, где он сказал: "Я в курсе всей этой истории, мы на финальной стадии подписания контракта, и Шин Акияма попросил сделать тебя частью проекта".

Я ответил: "Конечно, Рон, но ты точно уверен, что это надежный человек?". Он ответил мне: "Да, можешь не волноваться. Парень уже заплатил мне два миллиона, и проект движется вперед". Тогда я согласился, и дело приняло позитивный оборот».

О партнерстве Direxiv и McLaren официально объявили в феврале 2006-го. Деннис в своей фирменной манере назвал его «динамической программой благосостояния» для команды Ф1. Отдельно в заявлении упоминалось сотрудничество с Хэмилтоном.

«Важно помнить, что свой титул в GP2 Льюис выиграл с большим логотипам Direxiv на комбинезоне, – напомнил Алези. – Сейчас забавно вспоминать об этом. Ведь все это относится к тому времени, когда он еще не стал суперзвездой. Рону тогда приходилось искать деньги, чтобы оплатить его выступления в ART.

Все вращалось вокруг молодежной программы Mercedes, и Льюис должен был стать ее первым гонщиком. При этом ни у кого тогда даже в мыслях не было, что планы по созданию команды-сателлита внезапно рухнут, и Льюис станет выступать за саму McLaren. Казалось, что все задуманное уверенно продвигается вперед».

Француз добавил, что у него вызывали опасения планы запустить команду с чистого листа без достаточного количества опытных управленцев – но он рассчитывал, что участие Денниса с лихвой компенсирует этот недостаток.

«В каком-то смысле это было даже забавно, – признался Жан. – Рон контролировал все от и до. Я побаивался, что работа руководителя окажется слишком объемной и сложной, на таком уровне ты не можешь быть новичком. Но рядом со мной был Рон, который оказывал фантастическую поддержку».

Планы Direxiv выступать в Формуле 1 были анонсированы 1 апреля 2006 года – нельзя не признать, что дату можно было выбрать и получше. Беда только в том, что проект стал одним из 22 претендентов на 12 имеющихся в чемпионате вакансий. При этом все понимали, что 11 из них отдадут командам, которые уже выступали в чемпионате.

Таким образом, конкурс среди новичков составил 11 претендентов на единственное место.

Хэмилтон стал чемпионом 2006 в GP2 при поддержке Direxiv Фото: Гарет Бамстед / Motorsport Images

Стоит напомнить, что в то время паддок Ф1 бурлил разговорами возможности создания альтернативного чемпионата. Не менее актуальным был и вопрос о, использовании клиентских машин. Количество всевозможных слухов не поддавалось подсчету, но сухой остаток был в том, что шансы Direxiv получить заветную вакансию выглядели очень высоко, если учесть финансовую состоятельность, убедительно доказанную Акияма-саном к тому моменту.

Дэвид Прайс рассказал: «Для меня планы выступать в Ф1 в альянсе с McLaren стали полной неожиданностью. Надо признать, мне самому Рон когда-то давно очень помог, когда я только начинал свой проект в 1974-м. Он тогда руководил командой Ф2 – и дал мне несколько по-настоящему ценных советов. Кроме того, мы оба из Уокинга. Но при этом никогда не были близкими друзьями, особенно когда он ушел в Формулу 1».

«Жан Алези должен был стать руководителем команды. Он хотел, чтобы мы работали вместе, а вот я не особенно к этому стремился, честно говоря. По одной причине: я не мог представить, что работаю на одном уровне с Роном Деннисом».

Дэвид Прайс, босс команды GP2

Прайс продолжил: «Они с Шином побеседовали на яхте в Монако, и Шин попросил меня стать участником их следующей встречи. Разговор прошел без каких-либо затруднений, именно тогда Деннис предложил сделать новую команду сателлитом McLaren. Это был детально проработанный план, который подготовила целая бригада консультантов и бухгалтеров. Я знал, что он уже оплатил ремонт старой базы, откуда уже выехала команда.

Жан [Алези] должен был стать руководителем. Он хотел, чтобы мы работали вместе, а вот я не особенно к этому стремился, честно говоря. По одной причине: я не мог представить, что работаю на одном уровне с Роном, да и опыта Ф1 у меня не было вовсе»

Впрочем, Прайс волновался напрасно. В июне 2006 года FIA объявила, что вакансия досталась команде Prodrive, которая получила право присоединится к Ф1 с сезона-2008.

Вскоре взорвалась информационная бомба. Деннис публично заявил, что никогда не верил в реальность планов Direxiv. По мнению Мисато Хаги, которая и сейчас руководит командой в Super GT, именно после этих слов в японской компании полностью охладели к гонкам.

«Когда стало ясно, что мы не попадем в Ф1, инвесторы потеряли интерес, и все стало быстро разваливаться, – объяснила она. – Все было согласовано [с McLaren], мы подали заявку, но получили от FIA отказ. Они даже не объяснили причину. Если бы нам дали шанс, Жан стал бы боссом команды, а я, вероятно, получила бы должность его заместителя. Это был редчайший шанс, какой выпадает раз в жизни».

Алези рассказал, что происходило дальше: «Постепенно, месяц за месяцем, этот парень просто исчез – в прямом смысле слова! Пока вся эта история развивалась, он всегда ходил буквально по грани – то платил, то не платил, то снова начинал платить. Словно для него это было игрой.

Все это крайне нервировало Рона. Меня – нет, так как я ничего особенного и не ожидал. В то же время, мне не хотелось выглядеть глупо и связывать свои имя с проектом, который рассыпался еще до того, как взять старт».

Мисато Хага руководила гоночными программами Direxiv в Японии. Она уверена, что именно из-за отказа боссов Ф1 в компании охладели к автоспорту Фото: Sutton Images

Прайс добавил: «В том году умерла моя жена, и Шин с Мисато приехали на похороны. Я совершенно не ждал такого и был тронут… А потом он просто пропал. Как сказал Жан, деньги стали поступать нерегулярно, мне приходилось напоминать ему, но в какой-то момент Шин просто перестал отвечать.

Я попробовал связаться с ним через Мисато и других людей, работавших с ним – но ни один из них, похоже, не мог сказать, что происходит. А потом деньги просто кончились. Для меня это стало шоком».

По словам Прайса, чтобы завершить сезон GP2, команде потребовалось срочно найти 900 тысяч евро. Для этого пришлось уволить Кливио Пиччоне и усадить за руль – наконец-то прозвучало это имя – угловатого парня из далекого Выборга по имени Виталий Петров.

Дэвид Прайс и Виталий Петров, 2006 год Фото: пресс-служба GP2

Алези добавил: «В отличие от Дэвида, я в этой истории мог потерять только свое реноме. У Дэвида была команда, бизнес, он на эти деньги выставлял в GP2 пару машин. Потому, когда выплаты прекратились, для него вся эта история оказалась куда более болезненной, чем для меня».

Жан вспомнил удивительный эпизод, который отлично иллюстрирует бесславное завершение проекта. «Они пригнали в Монако огромную яхту, – рассказал француз. – Мисато сказала мне, что я могу распоряжаться ей.

"Спасибо огромное, – ответил я. – А как же Шин? Он придет позже? Нам очень многое надо обсудить". Она ответила, что я просто могу использовать яхту для приглашения своих гостей. Шин так и не появился, а я провел Гран При один на 60-метровой яхте, как миллиардер».

Проект команды Prodrive, получивший высшее благословление, оказался мертворожденным.

А компания Direxiv, которая собиралась «оставить свой след в мировой автоспортивной истории», просто растворилась без следа. Как и ее владелец Акияма.

«Мы не знаем, в какой стране он сейчас скрывается, да вообще, жив ли, – признался Алези. – Он просто пропал. Может, оно и к лучшему, что все это случилось еще до того, как мы запустили команду Ф1».

Прайс добавил: «Честно говоря, я так и не понял, чем занималась Direxiv и какой бизнес был у Шина… До сих пор не знаю этого».

Владелей Direxiv Акияма словно растворился без следа, и с тех пор никто в мире гонок не слышал о нем Фото: Пресс-служба GP2