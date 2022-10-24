Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу

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Стартовав с поула, Сайнс еще до первого поворота пропустил Макса Ферстаппена. Пытаясь отыграться, испанец избрал широкий вход в медленный левый излом, а затем начал смещаться внутрь, чтобы лучше разогнаться.

Однако в этот момент в заднюю честь его Ferrari врезался Джордж Расселл. Сайнса закрутило, после чего он сошел из-за повреждения радиатора. Расселл смог продолжить борьбу, однако получил от судей 5-секундный штраф как виновник происшествия.

Как после финиша отметил глава Mercedes F1 Тото Вольф, наказание его пилота вызывает вопросы, так как эпизод вполне можно оценить иначе.

«Думаю, это был гоночный момент, – сказал австриец репортерам. – Может быть, будь я сам судьей, учел бы, что Джордж поздно тормозил, боролся с небольшой недостаточной поворачиваемостью – а Карлос довольно жестко направил машину поперек трассы.

Не знаю, может Максу в тот момент не хватило энергии [гибридной системы] на разгоне».

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, после разворота в первом повороте гонки Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вольф добавил: «Обидно, что так получилось, но мы должны принять этот удар, 5-секукндный штраф. Вообще, после такого столкновения мы вообще думали, что машина не доедет до финиша.

Повреждение переднего крыла было очень серьезным. В действительности, пострадало не только видимая часть крыла, торцевые пластины, но и то, что находится снизу. В плане аэродинамики это очень важные элементы.

После этого машина уже не позволяла рассчитывать на многое».

Расселл финишировал в Остине пятым, при этом его отставание от будущего победителя Макса Ферстаппена составляло за три круга до финиша 21 секунду. После этого Джордж провел пит-стоп и на свежих шинах показал лучшее время круга.