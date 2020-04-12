Умер Стирлинг Мосс

Информация о смерти сэра Стирлинга Мосса пришла из Британии. Знаменитый гонщик, в 50-60-е годы входивший в число лидеров Формулы 1, ни разу не выиграл титул чемпиона мира. Но в соперничестве с сильнешими пилотами тех лет он одержал 16 побед в 66 Гран При и четырежды заканчивал сезон на второй позиции.

Мосс начал карьеру в очень молодом возрасте и мог рассчитывать на долгие выступления в чемпионате мира, но все перечеркнула серьезная авария на тестах в Гудвуде в 1962 году – после нее Стирлинг смог восстановиться от многочисленных травм, но утратил искусство тонкого контроля над машиной, которым владел в совершенстве.

После этого Мосс больше не выступал в Формуле 1. Несмотря на это, он регулярно выходил на старт различных соревнований и официально завершил карьеру только в XXI веке.

Британец тяжело заболел в 2016 году, но и в этом противостоянии взял верх, объявив о возвращении к нормальной жизни. Прошлой осенью ему исполнилось 90 лет.

Новость дополняется