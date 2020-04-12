Умер Стирлинг Мосс
Легендарный британец скончался на 91-м году жизни
Информация о смерти сэра Стирлинга Мосса пришла из Британии. Знаменитый гонщик, в 50-60-е годы входивший в число лидеров Формулы 1, ни разу не выиграл титул чемпиона мира. Но в соперничестве с сильнешими пилотами тех лет он одержал 16 побед в 66 Гран При и четырежды заканчивал сезон на второй позиции.
Мосс начал карьеру в очень молодом возрасте и мог рассчитывать на долгие выступления в чемпионате мира, но все перечеркнула серьезная авария на тестах в Гудвуде в 1962 году – после нее Стирлинг смог восстановиться от многочисленных травм, но утратил искусство тонкого контроля над машиной, которым владел в совершенстве.
После этого Мосс больше не выступал в Формуле 1. Несмотря на это, он регулярно выходил на старт различных соревнований и официально завершил карьеру только в XXI веке.
Британец тяжело заболел в 2016 году, но и в этом противостоянии взял верх, объявив о возвращении к нормальной жизни. Прошлой осенью ему исполнилось 90 лет.
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Стирлинг Мосс
Фото: Дейв Дайер
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Стирлинг Мосс
|Автор
|Александр Кабановский
Умер Стирлинг Мосс
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