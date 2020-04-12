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Формула 1 / Некролог

Умер Стирлинг Мосс

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Умер Стирлинг Мосс
Автор:
, Ответственный редактор
12 апр. 2020 г., 09:26

Легендарный британец скончался на 91-м году жизни

Информация о смерти сэра Стирлинга Мосса пришла из Британии. Знаменитый гонщик, в 50-60-е годы входивший в число лидеров Формулы 1, ни разу не выиграл титул чемпиона мира. Но в соперничестве с сильнешими пилотами тех лет он одержал 16 побед в 66 Гран При и четырежды заканчивал сезон на второй позиции.

Мосс начал карьеру в очень молодом возрасте и мог рассчитывать на долгие выступления в чемпионате мира, но все перечеркнула серьезная авария на тестах в Гудвуде в 1962 году – после нее Стирлинг смог восстановиться от многочисленных травм, но утратил искусство тонкого контроля над машиной, которым владел в совершенстве. 

После этого Мосс больше не выступал в Формуле 1. Несмотря на это, он регулярно выходил на старт различных соревнований и официально завершил карьеру только в XXI веке.

Британец тяжело заболел в 2016 году, но и в этом противостоянии взял верх, объявив о возвращении к нормальной жизни. Прошлой осенью ему исполнилось 90 лет.

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Стирлинг Мосс

Стирлинг Мосс

Фото: Дейв Дайер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Стирлинг Мосс
Автор Александр Кабановский

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25 июн. - 28 июн.
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