Умер создатель чемпионских Ferrari Мауро Форгьери

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Мауро Форгьери можно назвать самым известным конструктором за всю историю Ferrari. Во многом именно его усилиями команда, которая к началу 70-х годов прошлого века прочно увязла в середине пелотона, вернулась в лидеры Ф1 и стала вновь выигрывать гонки и титулы.

Итальянец родился в 1935 году и начал работу в Маранелло сразу после того, как в 1959-м получил диплом инженера в Болонском университете. Уже через три года молодой специалист, на которого обратил внимание сам Энцо Феррари, был назначен главой технического штаба.

Первым успехом Мауро стала модель 158, на которой в 1964 году Джон Сертиз стал чемпионом мира, а Ferrari выиграла Кубок конструкторов.

Крис Эймон, Ferrari, Мауро Форгьери, главный инженер Ferrari и Энцо Феррари. Конец 60-х Фото: Дэвид Фиппс

Накопив опыт, Форгьери стал важной частью новой команды, которую сформировал для возрождения Ferrari менеджер Лука ди Монтедземоло. Именно он построил культовую модель 312Т, которая, пройдя через несколько модернизаций, использовалась в чемпионате мира шесть сезонов и принесла Скудерии четыре победы в Кубке конструкторов за пять лет (1975-79).

В тот период чемпионами мира становились выступавшие на технике Мауро Ники Лауда и Джоди Шектер.

В общей сложности творения Форгьери с 1962 по 1984 год одержали 54 победы в Гран При.

Кроме Формулы 1, он строил для Ferrari и другую гоночную технику – есть основания говорить, что на протяжении четверти века Мауро в той или иной степени был причастен к разработке каждой машины, носившей логотип со вставшим на дыбы жеребцом.

Конструктор покинул Маранелло в 1987 году, работал в Lamborghini и Bugatti, а позже основал собственную дизайнерскую фирму. До недавнего времени он был частым гостем исторических гоночных фестивалей.

Мауро Форгьери. Фото 2017 года Фото: Франко Нуньес