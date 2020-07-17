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Формула 1 / Некролог

Умер сооснователь команды Brabham

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Умер сооснователь команды Brabham
Автор:
, редактор (Австралия)
17 июл. 2020 г., 09:52

Конструктор и руководитель команды Формулы 1 Brabham Рон Торанак скончался в возрасте 95 лет

В Австралии умер Рон Торанак. Он выиграл два титула в Формуле 1 в качестве конструктора: Торанак создал чемпионские болиды Brabham 1966 и 1967 года. Рон также выступил сооснователем команды вместе с трехкратным чемпионом мира Джеком Брэбэмом.

В первые году существования этого коллектива Торанак и Брэбэм вместе управляли командой. Когда в 1970 Брэбэм завершил карьеру, Торанак остался единственным боссом и владельцем гоночного коллектива. В 1972 году Рон продал команду Берни Экклстоуну.

После этого Торанак занимался автоспортивными проектами в разных гоночных сериях. В частности, Рон помогал команде Trojan дебютировать в Формуле 1, а затем основал инженерную компанию Ralt. Эта фирма конструировала гоночные шасси для Формулы 2, Формулы 3 и Формулы Atlantic. В качестве инженера Торанак спроектировал гоночный автомобиль Формулы 1 для гонконгской команды Theodore в 1978 году. Рон также выступал консультантом Arrows.

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«Семья Торанаков с сожалением сообщает о потере Рона Торанака в возрасте 95 лет, – говорится в официальном сообщении наследников знаменитого инженера. – Рон ушел от нас во сне в пятницу утром, в своем доме в Квинсленде, Австралия.

До самого конца он был активным, здоровым и независимым. Всю свою жизнь он ощущал потребность достигать новых вершин и всегда держал в голове следующую цель. Когда недавно у Рона спросили, какую из придуманных им машин он считает лучшей, Рон ответил: «Следующую». 

У Торанака остались дочери Джен и Джули. Соболезнования можно отправить на электронный адрес rontauranac@gmail.com.

Рон Торанак и Джек Брэбэм, Brabham BT24 Repco

Рон Торанак и Джек Брэбэм, Brabham BT24 Repco

Фото: Дэвид Фиппс

Рон Торанак родился в Великобритании в 1925 году. Семь лет спустя его семья эмигрировала в Австралию. Рон бросил школу в 14 лет и присоединился к Королевским военно-воздушным силам, где стал пилотом истребителя. В начале пятидесятых Торанак вместе со  своим братом Остином начал строить машины для соревнований по скоростному подъему на холм.

Братья назвали свои автомобили RALT: это было сокращение от их имен: Ron & Austin Lewis Tauranac (Рон и Остин Льюис Торанаки). В этих соревнованиях Рон познакомился с Джеком Брэбэмом. По его приглашению в 1960 году Торанак переехал в Великобританию, чтобы заняться там командой Формулы 1.

После продажи Brabham Берни Экклстоуну Торанак перешел в Trojan. В числе прочего там он принял на работу инженера Патрика Хэда. В конце XX века Торанак вернулся из Великобритании в Австралию и поселился в Сиднее. Два года назад Рон перебрался в Саншайн-Кост в Квинсленде. В 2017 году имя Торанака включили в Зал славы австралийского автоспорта.

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Серия Формула 1
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Автор Эндрю ван Лёвен

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