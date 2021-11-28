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Умер сэр Фрэнк Уильямс

Легендарному главе команды Формулы 1 было 79 лет

Умер сэр Фрэнк Уильямс

В Великобритании на 80-м году жизни умер сэр Фрэнк Уильямс. Согласно сообщению его семьи и команды Williams, еще в пятницу он был доставлен в больницу, где в воскресенье скончался.

По заверению родственников, Уильямса не стало сегодня утром. Он покинул этот мир в окружении семьи и в спокойствии. Точные причины смерти в сообщении не называются.

Уильямс основал свою команду Williams в 1977 году. Она девять раз побеждала в Кубке конструкторов, а гонщики Williams семь раз становились чемпионами мира, выиграв в сумме 114 гонок.

В разные годы чемпионами мира с командой Williams становились Кеке Росберг, Нельсон Пике, Найджел Менселл, Ален Прост, Деймон Хилл и Жак Вильнев.

Сэр Уильямс отошел от непосредственного руководства командой в 2012 году, передав эти обязанности своей дочери Клэр. В 2020 году семья Уильямс продала свою долю в команде, однако новые владельцы постарались максимально сохранить дух, память и наследие сэра Фрэнка в коллективе.

Команда сообщила, что поклонники автоспорта могут почтить память Фрэнка Уильямса, принеся цветы к их штабквартире в Гроу. Дата и время церемонии погребения будут объявлены позднее.

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