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Формула 1 Некролог

Умер последний пилот Ф1, побеждавший в 1950-х

Британец Тони Брукс скончался спустя пару месяцев после своего 90-летия

Кевин Тёрнер
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Умер последний пилот Ф1, побеждавший в 1950-х
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Соперник великих Фанхио и Мосса выступал в Формуле 1 в то время, когда низкий уровень безопасности оборвал великое множество карьер. Но Тони, хотя и попал в несколько серьезных аварий, пережил всех тех, с кем соперничал за победы в Гран При. 

Он был восьмым в списке старейших живущих экс-пилотов – и последним из тех, кто поднимался на вершину подиума в первом десятилетии чемпионата мира. 

Брукс, дантист по профессии, начал карьеру гонщика в 1952 году, а три года спустя уже выиграл внезачетный Гран При Сиракуз. 

Он дебютировал в Ф1 в сезоне-56, прошел через огонь в Сильверстоуне (на фото ниже), а на домашнем этапе в 1957-м принес первую в истории победу британской машине в чемпионате мира, выступая за Vanwall. 

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Гарри Шелл, Vanwall, проезжает мимо горящей машины Тони Брукса, BRM P25 на британском Гран При 1956 года

Фото: Motorsport Images

Брукс также стартовал за BRM, Ferrari и Cooper, выиграв в общей сложности шесть Гран При. Лучшим для гонщика стал сезон 1959 года, когда Тони приехал на финальный этап, уступая восемь очков лидеру общего зачета Джеку Брэбэму. 

За победу в то время давали девять баллов, но уже в дебюте гонки в него врезался партнер по Скудерии Вольфганг фон Трипс. Британец никогда не любил рисковать, потому поехал к механикам для осмотра машины – после чего финишировал только третьим и остался вице-чемпионом мира. 

Когда Ф1 перешла на заднемоторные машины, такая техника не подошла стилю Брукса, и после семи сезонов он покинул чемпионат. Проведя всего 38 гонок, он поднялся на подиум десяти из них.

Также Тони успешно стартовал в гонках на выносливость, выиграв «1000 км Нюрбургринга» и «Турист-трофи» на Aston Martin.

Британца отличали рассудительность и спокойствие, а машиной он всегда управлял плавно и очень быстро. Возможно, он мог бы выиграть больше, если бы был готов рисковать – но мог бы и расстаться с жизнью, как многие пилоты той поры. 

25 февраля Брукс отметил свое 90-летие. Он до последнего времени участвовал в исторических фестивалях и был гостем ретро-гонок. Тони скончался 3 мая. 

Теперь старейшим живущим победителем Гран При стал Джеки Стюарт, которому сейчас 82 года. Кроме того, здравствует 94-летний Ханс Херман, призер Гран При Швейцарии 1954 года.

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Фото: Жан-Филипп Легран

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