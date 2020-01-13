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Формула 1 / Некролог

Умер первый датский пилот Формулы 1

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Умер первый датский пилот Формулы 1
Автор:
13 янв. 2020 г., 10:46

Том Белсё, который в середине 70-х выступал за команду Фрэнка Уильямса, скончался на 78-м году жизни.

Белсё прозвали в паддоке Улыбчивым датчанином – он стал первым представителем Дании в Ф1, дебютировав на Гран При Швеции 1973 года при весьма любопытных обстоятельствах. 

Начало карьеры Тома было вполне традиционным – после школы он устроился механиком в мастерскую, после чего стал работать в гоночной команде. Как-то раз, заметив талант парня, ему предложили выйти на старт за рулем Volvo – и Белсё с ходу одержал победу.

В 1969-м он выиграл скандинавский туринговый чемпионат и в качестве приза получил возможность выступать в Формуле Ford. Оттуда датчанин перебрался в Формулу Atlantic, где с тремя победами стал бронзовым призером. Затем последовали выступления в Ф2 и Ф5000, также не без успехов.

Заручившись поддержкой Shell и Radio Luxembourg, Белсё договорился о выступлениях с Williams. Он даже проехал тренировки шведского Гран При в 1973-м, но средства так и не поступили на счет Фрэнка Уильямса, и в субботу утром тот передал машину Тома другому пилоту. 

В сезоне-74 Белсё выступил на четырех этапах (уже по полной программе), дважды прошел квалификацию и финишировал восьмым в той же Швеции. 

В 1977-м он выступал в гонках спорткаров за команду Джона Джордана – тот сделал свое состояние на торговле сухими завтраками. Белсё уведет в этом бизнесе большие возможности и завершил карьеру, основав собственную компанию Belso Cereals, которая в скором времени стала лидером на датском рынке. 

Он регулярно участвовал в исторических фестивалях. Том Белсё умер в возрасте 77 лет от рака желудка. У него было трое детей от двух жен.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Том Белсе
Автор Джек Козенс

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