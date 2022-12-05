Умер Патрик Тамбэ, побеждавший в Ф1 на Ferrari

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Тамбэ стал одним из представителей «французской волны» – большой группы гонщиков, которая пришла в Формулу 1 в 70-е годы. Он ни разу не претендовал всерьез на титул чемпиона мира, но одержал две победы в Гран При и выступал по ходу карьеры за самые сильные команды тех лет – McLaren, Ferrari и Renault.

Патрик родился 25 июня 1949 года, стал вице-чемпионом Ф2, а в 1977-м дебютировал в Больших Призах за рулем Surtees. Правда, первый уик-энд закончился для него разочарованием – гонщик не смог пройти квалификацию и выйти на старт.

Француз перешел в Theodore Racing, а с 1978 года выступал за McLaren, где его лучшим результатом стал финиш на четвертом месте. Все изменилось, когда по ходу сезона-82 Энцо Феррари выбрал именно Тамбэ, чтобы заменить в своей команде погибшего Жиля Вильнева.

Уже второй старт за Скудерию в Брэндс-Хэтче принес Патрику подиум, а спустя еще несколько недель он выиграл Гран При Германии в Хоккенхайме. Осенью пилот удостоился овации тифози, когда финишировал вторым в Монце.

Первую победу в Ф1 Патрик Тамбэ одержал на Гран При Германии 1982 года Фото: Motorsport Images

Во второй и последний раз Тамбэ добился успеха на этапе в Имоле в 1983-м. В том сезоне он завершил чемпионат мира на четвертой строке, показав свой лучший результат в карьере.

Затем гонщик перешел в состав своих земляков из Renault, с которыми за два года завоевал еще три призовых кубка, а свой финальный сезон-86 провел в команде Team Haas (она никак не связана с той, что сейчас выступает в чемпионате).

Также Патрик четырежды стартовал в «24 часах Ле-Мана». В дебютном 1976-м их экипаж даже завоевал поул, но добраться до финиша французу удалось только с четвертой попытки. В 1989-м за рулем культового Jaguar XJR Тамбэ стал четвертым.

Также он завоевал два чемпионских титула в серии Can-Am, а в 2006-м стал одним из участников «ветеранской» серии Grand Prix Masters.

До недавнего времени экс-пилот часто приезжал в паддок Ф1. О смерти Тамбэ его родные сообщили агентству AFP в воскресенье. В последние годы Патрик находился не в лучшем физическом состоянии, страдая от болезни Паркинсона и диабета.