Умер Отто Флимм – человек, спасший «Нюрбургринг»

В пятницу, 7 февраля, 90-летний Отто Флимм упал во время поездки на скутере. Его экстренно доставили в больницу, но спустя три дня врачи констатировали смерть от полученных травм.

Уроженец Кёльна Отто Флимм появился на свет спустя два года после открытия в 1927-м гоночной трассы «Нюрбургринг». В 1950-е он дважды выигрывал чемпионат Германии по мотогонкам в 500-кубовом классе. Наибольшую известность Флимм получил благодаря деятельности на посту главы немецкого автомобильного клуба ADAC.

Флимм занимал этот пост с 1989 до 2001 года, после чего стал почетным президентом автоклуба. Его главным достижением следует назвать борьбу за сохранение «Северной петли». Когда в середине 70-х в Формуле 1 зазвучали призывы отказаться от выступлений на культовой 23-километровой трассе, Отто убедил местные власти провести ряд мер по повышению ее безопасности.

После аварии Ники Лауды 1976 года, когда австриец едва не погиб в огне, расставание Ф1 и «Нюрбургринга» стало неизбежным. Однако Флимм, который за четыре года до этого занял пост вице-президента ADAC, основал движение «Да Нюрбургрингу». Немец собрал 100 тысяч голосов и убедил власти ФРГ не только отказаться от полного закрытия трассы, но и начать возведение нового гоночного комплекса, который существует и поныне.

Немец, который также принимал активное участие в семейном бизнесе по торговле спиртными напитками, добился открытия нового «Нюрбургринга» в 1984 году и возвращения на эту трассу Формулы 1. В дальнейшем там прошли еще 17 Гран При – вплоть до 2013-го, когда этап окончательно переехал в Хоккенхайм.