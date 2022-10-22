Умер основатель Red Bull Дитрих Матешиц

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Дитрих Матешиц скончался после продолжительной болезни. В 1984 году он стал сооснователем компании Red Bull, подчерпнув рецепт удивительного бодрящего напитка во время путешествий по Юго-восточной Азии.

Отличительной чертой Red Bull с самого начала стал ни на кого не похожий подход к рекламе и маркетингу, частью которого уже с середины 90-х оказался автоспорт.

Если в Red Bull Матешицу принадлежали только 49% – контроль над компанией все эти годы имел его бизнес-партнер Чалео Ювидхья из Таиланда, – то команды Red Bull и AlphaTauri (изначально Toro Rosso) были в полной собственности Дитриха.

Но еще до начала их выступлений в Ф1 логотипы с красным быком появились на машинах Sauber в 1995-м. Постепенно Матещиц довел свою долю в этой команде до 60%, но с 2001 году это сотрудничество прервалось.

Дитрих Матешиц (1944 - 2022) Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

В ноябре 2004-го австриец выкупил команду Jaguar Racing у прежних собственником из Ford и переименовал Red Bull Racing. В том же году он также стал гоночной трассы в Шпильберге, где начал серьезную реконструкцию – вновь она была открыта в 2011 году под именем «Ред Булл Рейсинг».

В 2005-м на паях с Герхардом Бергером Дитрих выкупил еще одну команду Ф1 – записного аутсайдера Minardi, которая стала Scuderia Toro Rosso.

Именно в ее составе юный Себастьян Феттель принес Матешицу первую победу в залитой дождем Монце в 2008-м. За этим успехом последовали новые, а затем четыре года никто в Ф1 не мог угнаться за Себом и Red Bull: в период 2010-13 годов они выиграли все титулы, а немец завершил тот период рекордной серией из девяти побед подряд.

В 2021-и Макс Ферстаппен вернул «Быков» на вершину, а на недавнем Гран При Японии стал двукратным чемпионом мира.

До неизбежного Кубка конструкторов RBR основатель и владелец команды не дожил самую малость…