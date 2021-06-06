Умер многолетний совладелец McLaren Мансур Ойех

Скончался бизнесмен Мансур Ойех, который много лет был совладельцем команды Формулы 1 McLaren. Он умер в возрасте 68 лет в Женеве, Швейцария.

Впервые Ойех пришел в Формулу 1 в 1979 году, когда компания его отца TAG стала спонсором Williams. При TAG команда из Гроува выиграла своей первый чемпионский титул в 1980 году.

В 1981-м босс McLaren Рон Деннис предложил Ойеху сделать TAG партнером команды из Уокинга. Стороны договорились о сделке, в которую, кроме прочего, входило финансирование турбо-двигателей Porsche для McLaren. В 1984-м McLaren-TAG доминировала в Формуле 1 и Ойех решил приобрести долю в команде.

Ойех привел McLaren в автомобильную индустрию, убедив Денниса начать строить дорожные машины.

С годами доля Ойеха в McLaren сокращалась, переходя к фонду Mumtalakat. Бизнесмен также испытывал проблемы со здоровьем и в 2013-м перенес двойную трансплантацию легких. В 2020-м Мансур уступил место в совете директор McLaren своему сыну Султану.