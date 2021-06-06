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Формула 1 Новости

Умер многолетний совладелец McLaren Мансур Ойех

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Швейцарец был акционером команды с 1984 года

Умер многолетний совладелец McLaren Мансур Ойех

Скончался бизнесмен Мансур Ойех, который много лет был совладельцем команды Формулы 1 McLaren. Он умер в возрасте 68 лет в Женеве, Швейцария. 

Впервые Ойех пришел в Формулу 1 в 1979 году, когда компания его отца TAG стала спонсором Williams. При TAG команда из Гроува выиграла своей первый чемпионский титул в 1980 году. 

В 1981-м босс McLaren Рон Деннис предложил Ойеху сделать TAG партнером команды из Уокинга. Стороны договорились о сделке, в которую, кроме прочего, входило финансирование турбо-двигателей Porsche для McLaren. В 1984-м McLaren-TAG доминировала в Формуле 1 и Ойех решил приобрести долю в команде. 

Ойех привел McLaren в автомобильную индустрию, убедив Денниса начать строить дорожные машины. 

С годами доля Ойеха в McLaren сокращалась, переходя к фонду Mumtalakat.  Бизнесмен также испытывал проблемы со здоровьем и в 2013-м перенес двойную трансплантацию легких. В 2020-м Мансур уступил место в совете директор McLaren своему сыну Султану.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

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