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Умер Карлос Рейтеман, победитель 12 гонок Формулы 1

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, главный редактор

Аргентинец известен не только спортивными достижениями, но и выстроенной после ухода из гонок политической карьерой

Умер Карлос Рейтеман, победитель 12 гонок Формулы 1

Карлос Рейтеман скончался днем пятницу в возрасте 79 лет от осложнений, связанных с раком печени, который был диагностирован у аргентинца четыре года назад.

Рейтеман выходил на старт Формулы 1 по ходу одиннадцати сезонов (1972-1982), выступая за команды Brabham, Ferrari, Lotus и Williams. Он выиграл 12 гонок и трижды становился бронзовым призером чемпионата мира, а в последний полный сезон – в 1981 году в составе Williams – стал вице-чемпионом.

При этом аргентинец приехал на последний этап в Лас-Вегасе, будучи лидером общего зачета, и выиграл квалификацию. Однако после неудачного старта в течение почти всей гонки пилот опускался в протоколе все ниже и ниже – и в итоге, не набрав очков, уступил чемпионский титул Нельсону Пике. 

Пилот также дважды выходил на старт аргентинского этапа чемпионата мира по ралли (за рулем Fiat и Peugeot) – и оба раза финишировал третьим.

После завершения выступлений Рейтеман сделал карьеру в политике. Он отработал два срока губернатором одной из провинций страны, а в 2003 году отказался от сделанного ему предложения стать одним из претендентов на пост президента. В последние годы Рейтеман был членом верхней палаты аргентинского парламента.

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