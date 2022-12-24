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Формула 1 Некролог

Умер экс-пилот Ф1, разозливший FIA и семью Шумахера

Француз Филип Стрейф ушел из жизни накануне Рождества

Автор:
, журналист (Франция)
Умер экс-пилот Ф1, разозливший FIA и семью Шумахера
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Уроженец горнолыжного Гренобля, Стрейф выиграл в 1981 году национальную Формулу 3, а на следующий год дебютировал в Ф2, где регулярно поднимался на подиум.

Вскоре молодого гонщика стали приглашать на замену команды Формулы 1 – он дебютировал на Гран При Португалии в 1984-м за рулем Renault.

Следующий сезон принес ему лучший результат в карьере: впервые оказавшись в австралийской Аделаиде, Филип стартовал на Ligier только 18-м, но проблемы соперников позволили ему подняться по ходу дистанции до третьего места. 

Более того, в концовке Стрейф настиг своего опытного напарника Жака Лаффита и принялся атаковать того, несмотря на запрет команды. В итоге на последнем круги пилоты Ligier столкнулись (смотреть здесь с отметки 8:43), и машина Филипа осталась на трех колесах. Однако ему все же удалось доползти до финиша и подняться на призовой подиум. 

После этого француз два сезона гонялся за Tyrrell, где его лучшим результатом стало четвертое место, и еще год провел за рулем безнадежно медленной машины AGS.

Машина Филипа Стрейфа, AGS, после аварии на тестах в Бразилии

Машина Филипа Стрейфа, AGS, после аварии на тестах в Бразилии

Фото: Sutton Images

На тестах перед первым этапом сезона-89 в бразильском Рио Филип стал жертвой поломки, которая привела к серьезной аварии. AGS отбросило в барьер, машина перелетела его, несколько раз перевернулась и разломилась надвое.

Так стандарты работы спасателей, тем более на тестах, в те годы были далеки от нынешних, получившему тяжелые травмы гонщику помощь пришла слишком поздно, и он остался прикован к инвалидной коляске. 

Однако Стрейф не оставил мир автогонок – с 1993 по 2001 годы он проводил знаменитые картинговые турниры на парижском стадионе «Берси». Дебютный запомнился сражением Алена Проста и Айртона Сенны, последним в истории их долгого противостояния. 

Также француз пытался стать владельцем команды Ligier, за которую когда-то выступал – но дорожку ему перешел Флавио Бриаторе. 

Филип напомнил о себе в середине прошлого десятилетия, когда сделал несколько резонансных заявлений – сначала о состоянии Михаэля Шумахера, получившего травму головы после падения на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года, а чуть позже – по поводу Жюля Бьянки, который попал в серьезную аварию на Гран При Японии 2014-го. 

В обоих случаях он оказался под огнем серьезной критики со стороны семьи семикратного чемпиона и FIA, которые назвали высказывания француза безосновательными спекуляциями и подали на него в суд за клевету. 

Новость о кончине 67-летнего Стрейфа пришла спустя всего несколько дней после того, как Франция потеряла другого экс-пилота Ф1, Патрика Тамбэ.

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Фото: FIA WTCC

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